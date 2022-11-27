《愛回家》畫家唔止Terry 「龔燁」張景淳第一次賣畫有好成績

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》真是一個臥虎頭山之地，早前「Terry」李偉健不計酬勞，為「TVB經典人物漫畫牆」畫出55個經典人物角色，備受讚賞。原來《愛回家》識畫畫的人不止Terry，「龔燁」張景淳亦好有善心，近日捐出三幅油畫作慈善拍賣，合共籌得8,100元善款。

當中以「Phoenix」投得最高價。（IG@gofeverhk_ig）

張景淳捐出三幅個人畫作，包括《Phoenix》，《Green Canyon》及《It is what you see it is》作慈善拍賣，另還有龐景峰、譚淇淇、 Kosa Law、譚永浩、杜以辰等參與。每幅作品投標底價為500元，每口價100元，張景淳三幅畫作分別以3,400元、2,000元及2,700元成交，合共籌得8,100元，在星級畫家中籌得最高善款。

張景淳接受《香港01》訪問時表示開心有人競投自己的作品，當中以「Phoenix」投得最高價，他透露畫畫是讀書時期的興趣，三幅作品大約花上4至5小時完成。他說：「第一次賣畫，而且係為籌款，所以無論競投者投幾錢都開心，最緊要大家可以買多啲復康學員既畫作，可以俾到好好既鼓勵佢地。細個幾歲開始鍾意畫，因為家人長時間工作，大部分時間自己一個留喺屋企。以前無iphone ipad，所以只有畫畫睇漫畫，睇得多黑白既畫所以多數以素描為主。」

原來張景淳都好有畫畫天份。（IG@cheungstanley）

Terry入行前係一名漫畫家。（李偉健IG）

星級畫家當中，張景淳畫作籌得最多善款。（網上截圖）