《愛回家》畫家唔止Terry 「龔燁」張景淳第一次賣畫有好成績

TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》真是一個臥虎頭山之地,早前「Terry」李偉健不計酬勞,為「TVB經典人物漫畫牆」畫出55個經典人物角色,備受讚賞。原來《愛回家》識畫畫的人不止Terry,「龔燁」張景淳亦好有善心,近日捐出三幅油畫作慈善拍賣,合共籌得8,100元善款。

當中以「Phoenix」投得最高價。(IG@gofeverhk_ig)

張景淳捐出三幅個人畫作,包括《Phoenix》,《Green Canyon》及《It is what you see it is》作慈善拍賣,另還有龐景峰、譚淇淇、 Kosa Law、譚永浩、杜以辰等參與。每幅作品投標底價為500元,每口價100元,張景淳三幅畫作分別以3,400元、2,000元及2,700元成交,合共籌得8,100元,在星級畫家中籌得最高善款。

張景淳接受《香港01》訪問時表示開心有人競投自己的作品,當中以「Phoenix」投得最高價,他透露畫畫是讀書時期的興趣,三幅作品大約花上4至5小時完成。他說:「第一次賣畫,而且係為籌款,所以無論競投者投幾錢都開心,最緊要大家可以買多啲復康學員既畫作,可以俾到好好既鼓勵佢地。細個幾歲開始鍾意畫,因為家人長時間工作,大部分時間自己一個留喺屋企。以前無iphone ipad,所以只有畫畫睇漫畫,睇得多黑白既畫所以多數以素描為主。」

原來張景淳都好有畫畫天份。(IG@cheungstanley)

Terry入行前係一名漫畫家。(李偉健IG)

星級畫家當中,張景淳畫作籌得最多善款。(網上截圖)