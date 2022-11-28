世界盃女郎KK關珮姿被男友呃身家：金錢交給對方「投資」

隨著世界盃開鑼，擔任世界盃直播嘅女主持，亦自然成為各位男球迷的追捧對象。今屆於NowTV有份講波的KK（關珮姿），憑著甜美笑容早已贏得球迷注目，最近她接受艾力網上節目《Have a nice Date》訪問，自爆原來是「水魚」專被人呃，更曾經被前男友呃哂全副身家！

關珮姿憑著甜美笑容早已贏得球迷注目。

雖然KK擁有甜美外表，加上性格爽直開朗，更熱愛睇波，所以在不少男球迷心目中是非常GFable的女生。但KK自爆以前的個性極為「港女」，對男友行蹤要掌握得極為清楚：「當時唔止要佢報到，仲要影相證明自己真係身處嗰個地方先得，而家諗返都真係迫得對方太緊。」但當時有個男朋友，明知對方欠下不少債項，當對方問自己借錢時，還愚蠢地直接把大額金錢交給對方「投資」，起初對方還會每月給回她一、兩千當「利息」，令她信以為真當投資，但後來對方已人間蒸發，她全副身家亦石沉大海。

KK接受艾力網上節目《Have a nice Date》訪問。

對於能夠擔任世界盃節目主持，KK坦言頗有壓力：「觀眾嘅留言我都會有睇，覺得我唔靚、冇身材，但我希望可以用我嘅努力搭救，由最初我只係知一場波踢90分鐘，後來不斷去學習認識，發現足球世界有好多有趣嘅嘢，慢慢留意教練戰術部署、球員狀態，甚至場外的花邊新聞，原來對賽事也有著一定影響。」提到給予機會的人，有一個人KK必定要多謝：「我要好多謝灘叔（鄒凱光）搵我返嚟，冇佢我就唔會有呢個機會去試，我相信『阿爸』搵我一定唔係因為我嘅美貌！」

美貌點都有分加。（IG@kkmissy_）

對於本身就讀中文教育的KK，由細到大都想成為一位中文老師，但當實習過幕前演出的工作，發掘到自己更多的可能性，亦想嘗試做更多不同類型的工作，隨著自己的興趣又再學習更多事情，有時涉獵太多反令KK對自己的人生方向感到迷惘：「有人會想穏定地賺取收入，有人想挑戰自己，有人誓要做到大紅大紫，但呢啲對我都唔係最重要，我知道自己只想生活過得開心。雖然自己涉獵範數多，生活會比較忙，但能夠做自己開心的事其實已經好幸福。」

原來爭啲成為老師。（IG@kkmissy_）

縱使身邊有人認為KK的崗位，其實不用認識太多都可以做到，但KK表示：「過去呢一年我學識嘅就係唔可以得過且過，儘管有啲專業知識我可能唔使接觸太多，但我清楚當你想做好一件事，而你容許自己一知半解就過關，呢件事你根本唔會做得好。觀眾可能覺得我講波唔叻，我係樂意接受負面批評，因為你嘅進步唔一定值得被人欣賞，好多人只會係睇成果，但我學識所有事情都用同一套信念去做，就係我唔可以俾自己隨便！」