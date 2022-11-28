超能使者劇透｜最新異能者沈震軒　威力驚人原來佢係final boss？

《超能使者》第21集劇透



《超能使者》上集講到，高勇（陳山聰飾）和翠屏（劉穎鏇飾）公開拍拖，眾人沉醉於歡愉氣氛中。高守（林子善飾）因玉娟（伍樂怡飾）而意外觸電，幫她人工呼吸。高守及後發現自己得到異能，並得悉玉娟原來早已喜歡自己。高勇得知翠屏與母親關係僵着，希望能修補翠屏與母親的關係，但翠屏十分決絕，高勇無能為力。另一方面，孝添（黃庭鋒飾）到名人會所工作，機緣巧合下得到了慶隆（歐瑞偉飾）賞識。國棟（吳家樂飾）捉走晴晴（林靖文飾）向若嵐（唐詩詠飾）索錢，若嵐付錢後，國棟卻沒有將晴晴交回，晴晴更於過程中被逸熹（陳國峰飾）擄走……

《超能使者》踏入結局篇。（影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《超能使者》最新一集（26集）講到，眾人趕到石屋成功解救晴晴，化險為夷。健威（沈震軒飾）醒來，瑞琦（王君馨飾）感激他捨身替自己擋刀，二人關係踏前一步。眾人慶祝健威出院，並在慶祝當中得知高守和玉娟交往的消息，眾人感興奮。另一邊廂，高勇（陳展鵬飾）想藉機讓翠屏和媽媽修補關係，但翠屏拒絕，直至一次翠屏在街上被黑幫小混混調戲，其母上前為保護她而受傷，翠屏感動，二人冰釋前嫌。健威在昏迷過後得到了異能，威力令他驚慌，唔通佢先係終極大佬？

又一齊救人。（《超能使者》截圖）

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