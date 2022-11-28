Coffee林芊妤捲富豪飯局老公勸要高EQ　自爆入行後曾收淫媒電話

林芊妤（Coffee）近日捲入富豪飯局事件，她被一名KOL「Sean Lam」暗示婚後仍有出席富豪飯局，事件引來全城熱話。近曰，Coffee出席西九文化區出席寶礦力水特跑步祭，與現場觀眾一起做瑜珈，心情似乎未受影響。

Coffee為此在群組中解釋。（網上圖片）

早前，該名KOL持續在IG發功爆料，在IG曬出Coffee曾出席他花店的event相，導致「不認識對方」的謊言不攻自破。後來Coffee在Telegram群組澄清合照中的男子Dan是她十年前的男友，並非KOL「Sean Lam」，強調自己並不認識對方。Coffee表示曾向律師商討向對方發律師信，不過對方身在日本，未知律師信該寄去何處，從而打消念頭。而Coffee老公亦勸她保持高EＱ，不要太過生氣。

一家三口好溫馨。（Coffee IG）

由於「Sean Lam」曾公開表示出席飯局不只Coffee一名女性，暗指還有其他KOL被包養。對此，Coffee認為現今女性可以不靠男人自食其力，而Coffee老公都不明白已婚婦孺為何仲會被人請去飯局！更加碼自爆入行嘅時候有收過1、2個淫媒電話，之後亦有立即封鎖可疑電話，力證自己不是隨便的人。

COFFEE早前仲同家人去泰國旅行散心休息。(COFFEE IG)