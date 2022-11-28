歐陽震華被喻「千億女婿」始祖 與前賭王孫女結婚26年恩愛如初戀

62歲的歐陽震華被喻「千億女婿」始祖，1996年迎娶澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻，有傳其家族資產近百億港幣。歐陽震華和太太膝下無兒女，可以盡情享受人生，而他們一向喜歡熱鬧，昨日（27日）結婚26周年紀念，便相約一大班好朋友一齊慶祝，梁思浩在社交平台分享慶祝片段，留言：「世上有一種幸福叫做『歐陽伉儷』26週年依然充滿着初戀嘅感覺，看到的幸福，身邊人感受到您倆的愛，祝福您倆繼續幸福、健康、開心，多謝簡師傅細心安排嘅晚宴，各人都玩得好盡興。」

慶祝結婚26周年紀念。（FB@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

早年曾經歷大病的歐陽震華精神不俗，而他的太太傅潔嫻亦保養得宜，一臉容光煥發，與好友切蛋糕。相中見歐陽震華的衣服不小心黏上蛋糕，太太即緊張為他用紙巾抹乾淨，恩愛之情羨煞旁人。

歐陽震華與傅潔嫻婚前曾經有過一段失敗婚姻，傅潔嫻家族顯赫，其家族創辦了香港富麗華酒店，又涉足房地產業務。歐陽震華與傅潔嫻的戀情一開始並不被看好，外界有不少傳出認為歐陽震華「吃軟飯」的流言。不過，亦有傳當初是「女追男」，更指女方傅潔嫻主動提出結婚要求，甚至有傳歐陽震華是在結婚前才知道對方家世。兩人於1996年步入婚姻殿堂，認定對方就是相守一生的終身伴侶。

兩夫妻一向喜歡熱鬧。（FB@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

大家都好容光煥發。（FB@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

梁思浩與歐陽震華。（FB@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

按圖睇「愛妻號」歐陽震華與太太傅潔嫻如膠似漆：