內地演員林皓洋「逆整容」成焦點　蛇精男變天菜男神同許光漢撞樣

曾主演劇集《香蜜沉沉燼如霜》和《月歌行》的內地演員林皓洋，因花美男般的小鮮肉外貌受到觀眾喜愛，微博上更坐擁230萬名粉絲，人氣非常高企。然而，這位27歲小鮮肉其實並非一名天生的靚仔，而是經後期加工的人工美男，他初初出道時因為整容過度導致五官太突兀而負評不斷，後來他堅持繼續進廠「修復」容貌，終於成功擺脫「蛇精男」五官外貌變得自然得多，成為娛樂圈中「逆整容」的最佳例子！



林皓洋是經後期加工的人工美男。（微博：@林皓洋）

變「翻版許光漢」！（《想見你》劇照）

他於出道前在2014年曾經以網紅「轟叔」身份參加綜藝節目《千萬別錯過》，當時的他已經被指眼睛大到完全不合比例被批「蛇精男」，其後改藝名「廖勁鋒」正式出道先後拍過多部劇集，不過相比起演技，外界的評論都集中於他整得太誇張的外貌上。近日有網民發現他悄悄改名做「林皓洋」，外貌跟突然來個180度大變化，五官竟然變得愈來愈自然猶如天生的小鮮肉，「蛇精男」變「翻版許光漢」嚇到了不少網民。

他初初出道時因為整容過度導致五官太突兀而負評不斷。（網上圖片）

林皓洋在社交網站拍片大方分享自己整容失敗的經歷，坦言當時由於審美不成熟兼技術不到位，為了放大雙眼所以把重心放在開眼頭上，上鏡後才發現原來比例很不協調，最後經過四次的修復才變成現時的外貌，終於得到外界一致好評，令他非常高興：「我一次次從崩潰的心態裏走出來，不斷調整和改善自己，很高興我沒有放棄自己，現在受到這麼多大家積極陽光的表揚，我非常感恩。」

林皓洋坦言為了放大雙眼所以把重心放在開眼頭上，上鏡後才發現原來比例很不協調。（小紅書：林皓洋Daniel）

林皓洋曾主演《香蜜沉沉燼如霜》和《月歌行》等劇集。（網上圖片）

他又用自身經驗去勉勵粉絲要有勇氣去作出改變：「對於我，這不僅是一場容貌的改變，更是心智的成長。並不是鼓勵大家去做什麼！但是無論何時一定要有面對世界的勇氣。我其實很平凡，如果我可以，你也可以。」

林皓洋現在成為天菜級男神！（微博：@林皓洋）

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