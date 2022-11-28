陳冠希舊愛Cammi年初傳被捕生活仍富貴　同期𡃁模買車收千朵玫瑰

接連有「KOL」涉透過社交媒體推廣非法賭博網站，今日有消息指網紅貝依霖被捕，而今年初，陳冠希舊愛謝熙婷（前名為謝芷蕙，英文名Cammi）亦傳牽涉入同類事件。

對被捕傳聞，Cammi一直未有回應，但依然能過著炫富生活，她曾回覆網民指自己其實有工作：「有工作啊，只是我的工作不是朝九晚五，你們看不到（而）已。」近日Cammi又跟媽媽一齊去韓國旅行，吃喝玩樂，出入名店和高級餐廳。自認是P圖高手的Cammi，五官愈來愈精緻，由激似「Nel Nel」張學潤幻化成蛇精網紅樣，連身材都P到似十足娃娃一樣，G級上圍配21吋小纖腰，完全不合比例，但她好滿意寫道：「可愛馬尾美少女」、「嗯嗯 這是不能吃飽飯的裙子」，粉絲狂派心心讚靚。

Cammi一向係P圖高手。（IG@cbbheree）

年前曾接受TVB訪問，仲教大家點P圖。（電視截圖）

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與Cammi同期出道的前𡃁模組合Donut成員胡淽喬（Annabella），前名胡心諾（Ranibow)，曾上《美女廚房》節目時被方力申「炒牌」，打出知名度。她淡出娛樂圈後亦轉型做KOL，做模特兒賣衫；近年長居武漢，而她的生活亦好令人羨慕，日前在社交網上載一輯舊照片，不單止收靚車，還有千朵玫瑰花由車內舖到車外，相信是由男友所贈，非常浪漫，她留言說：「發一組舊照片原來當時提車的時候沒發過IG，記得當時一大早去拎車，果日仲要腸胃炎，前一晚食咗自己煮嘅飯又屙又嘔😨不過係開心嘅。」

胡淽喬收車兼收花。（IG@annabella.woo）

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