驅魔龍族馬小玲｜吳千語超短裙還原馬小玲　萬綺雯有望驚喜回歸？

亞洲電視經典劇集《我和殭屍有個約會》開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》，劇組今日舉行開鏡拜神儀式。《驅魔龍族馬小玲》由原編劇陳十三執導，導演攜同吳千語、黃宗澤、蔡潔、郭柏妍、劉心悠、蘇麗珊等一眾主演出席開鏡，為電影祈求拍攝順利、票房大賣。

導演陳十三介紹《驅魔龍族馬小玲》時表示：「電影一眾幕前新成員由投資方與我精心挑選，電影將會邁進新方向、有『新馬小玲』，並發生於某時空、某世界，是一個獨立的世界。」新馬小玲似乎處於《我和殭屍有個約會》的平行宇宙，而導演對於原版由太太萬綺雯飾演的馬小玲會否出現在這個世界中，則向觀眾大賣關子：「電影裡會有驚喜，而且驚喜不止一個！」似乎暗示電視劇與電影版將有不少令觀眾始料不及的關連。

吳千語於《驅魔龍族馬小玲》裡飾演馬小玲，造型與原版一樣以短裙為主，甚至要一改再改。（陳順禎攝）

《驅魔龍族馬小玲》導演回應太太萬綺雯會否於電影亮相時，表示電影有多個驚喜，向觀眾大賣關子。（陳順禎攝）

《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》一眾主演吳千語、黃宗澤、蔡潔、郭柏妍、蘇麗珊、黃梓樂與導演陳十三，一同出席電影開鏡儀式。（陳順禎攝）

祈求拍攝順利、票房大賣。（陳順禎攝）

新版況天佑、馬小玲同況復生。（陳順禎攝）

在《驅魔龍族馬小玲》裡飾演「新馬小玲」的吳千語，提及導演對馬小玲一角非常有看法：「導演解釋了許多，令我對角色有新的了解，更會示範一次應該如何演繹，但卻每次都補一句『唔好學我』。」而萬綺雯飾演的馬小玲，劇中多套短裙造型都非常標誌性，吳千語笑指試造型幾乎清一色短裙：「今次的裙都好短，但服裝組一直說不夠短，要再改短！」黃宗澤則開玩笑提醒千語要好好保養長腿：「男人的話要剃腳毛，但他沒有腳毛！」

黃宗澤（Bosco）於《驅魔龍族馬小玲》裡飾演況天佑，他笑指打戲非常多，亦牽涉許多電腦特技與吊威也：「這部戲同時考驗體能與想像力，但我有多年『戚袋袋』經驗，所以也有方法保養，就是要戴好護具、調整位置！」而千語亦有許多戲份要吊威也，千語表示：「有一段戲要吊到三、四層樓高，幸好我本身並不畏高。」

Bosco與千語作為男女主角，戲中雖然動作戲甚多，但Bosco卻表示僅限於拳腳：「我與千語沒有親熱戲。」而導演陳十三則笑指：「靈魂上算有接觸，但其實原版裡也幾乎沒有親熱戲。」

黃宗澤為拍攝《驅魔龍族馬小玲》需要吊威也，笑指自己有多年「戚袋袋」經驗。（陳順禎攝）

蘇麗珊（陳順禎攝）

蔡潔（陳順禎攝）

郭柏妍（陳順禎攝）