東張西望｜黃栢文憶述與亡母點滴繼父視如己出　情不自禁哽咽落淚

一代女星嘉玲上周於泰國家中離世，嘉玲的神秘長子黃栢文於收到消息後翌日已經立即趕往泰國為媽媽嘉玲處理後事，而《東張西望》亦跟隨黃栢文一同前往泰國。早前講到黃栢文到達泰國後到寺廟為媽媽誦經，今日（28日）講到是儀式的最後一天，一代女星嘉玲化為一縷輕煙。

一代女星嘉玲化為一縷輕煙 (節目截圖)

黃栢文：「今日係最後一個儀式，就係火化，真正同媽咪永別嘅一日！」黃栢文親自為他與嘉玲的母子情解說，黃栢文指自己的父母於年少時因衝動而結婚，很快嘉玲便懷孕，但嘉玲誕下黃栢文不久便因為要加入影圈成為藝員，所以當時的嘉玲便與黃栢文父親離婚。黃栢文憶述小時候被父親帶到外國生活，所以童年時是與祖母一起生活，之後回流香港才是第一次見到媽媽，黃栢文表示：「媽媽對我嚟講係一個好靚嘅女人！但我同佢嘅關係好疏離。媽媽個年代，身世要好清白，唔可以破壞到佢明星嘅光環！」小時候的黃栢文對媽媽行業不了解，但長大後加上已經尾隨媽媽步伐進入演藝圈的他終於開始明白媽媽，學會易地而處：「我冇怪過佢！」

黃栢文與母親嘉玲永別嘅一日 (節目截圖)

直至到黃栢文結婚，母子關係才得以改善，黃栢文原只打算通知一下自己要結婚，但媽媽在收到消息後，翌日立即從泰國趕回香港為兒子婚禮張羅，令黃栢文十分感動。在黃栢文30歲時更患上了淋巴癌，媽媽無微不至的照顧，令到黃栢文第一次徹底地感受到母愛：「媽咪係我醫緊個段時間，對我嘅關懷，對我病情嘅焦慮，完全畀我感受到母愛！」黃栢文更一邊憶起媽媽一邊哽咽落淚。黃栢文更講到與媽媽修補好關係後，媽媽對於他的每一個作品都要先睹為快，因為媽媽媽非常在意他的每一個演出，連黃栢文都說：「呢個係我可以交畀佢嘅成績單！」媽媽雖然沒有表態支持還是反對黃栢文加入演藝圈，只是送給他兩個字：「真誠」！

黃栢文結婚母子關係才得以改善 (節目截圖)

黃栢文媽媽嘉玲與姚武麟結婚並育有兒女，繼父姚武麟一直待黃栢文如己出，多年來一直向外稱黃栢文是他的大兒子：「佢真係當咗我係佢個仔，只不過我一直都改唔到口，成日叫佢做Uncle。」黃栢文亦有講到姚武麟現在的身體還不錯，只是有點不平衡需要人扶，在家中，姚武麟經過嘉玲生前的床，都會呆滯一陣子：「佢望住張床幾分鐘之後，當然有流淚，之後就再做其他嘢。」姚武麟與嘉玲充分表現出「執子之手，與子偕老」這句說話。