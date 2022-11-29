Agent L.同拍拖12年女友Elsie宣布結婚　好姊妹阿正喊到抽搐

電台DJ呂珮琳（Elsie）由好姊妹黃正宜（阿正）帶入行，二人相識多年，亦共同擁有一條YouTube頻道「加洲女孩LA GIRLS」，所以十分老友。而Elsie的男朋友正是前ViuTV的《ERROR自肥企画》製作團隊中的一員曹梓冲（Agent L.），二人共渡十二個寒暑後，今日（29日）二人分別在自己的社交平台宣布「婚訊」，步入婚姻的殿堂。

網民認為Elsie沒有阿正「什麼都不是」。（IG：@elsie_lui）

雖然早前Elsie爆出負面新聞，指她可以入商台做DJ都是靠好姊妹阿正出手推薦，更力數她的七宗罪，但仍然無阻Elsie與Agent L.去大阪旅遊的心情，原來Agent L.在大阪旅遊時向拍拖12年的女友Elsie求婚。Elsie在社交平台寫下：「我諗17歲嘅我點都估唔到，我眼前嗰個男仔就係同我共度餘生嘅男人，而共度餘生…究竟係一個咩概念？我諗就係將來七老八十，大家滿頭白髮老掉了牙望住對方嘅時候，依然會捉住對方嘅手笑住講「我願意」，而曹梓冲就係嗰個人！」Elsie已經對婚後充滿幻想，想著與Agent L.婚後的生活。而Agent L.亦在社交平台寫下：「She said Yes！呢一個畫面我已經期待咗好耐，其實喺12年期間人和事都變咗好多，唯一無變過嘅就係每當我見到你。心裏面都會認定你係我一世嘅伴侶，我知道好多人會話:「一定係Elsie 迫婚你先求婚啦」其實我唔係好想澄清，不過我係有責任保護我嘅未婚妻，我想講私底下Elsie 一直都無迫過婚，只係我而家先有足夠嘅能力去求婚，I Love You Elsie！」Agent L.平時在節目上只有數句對白，就像機械人般，但原來私底下的他是這樣多甜言蜜語，亦很有男子氣概，一句要「保護未婚妻」相信已經可以令Elsie充滿安全感。

Agent L.在大阪旅遊時向拍拖12年的女友Elsie求婚 (ig圖片)

之後阿正更大爆：「估唔到呢條女喺日本帶俾我嘅手信，竟然係…婚訊！兩個靜悄悄地喺大阪私定終身！忍咗幾日返到香港先來同我講，我諗…呢個係我近年收過最大嘅驚喜！驚喜到喊到抽搐呀大佬！」事後阿正表示不知道自己為什麼會哭成這樣，更催促二人快點生小孩讓她當契媽。不少藝人如AK、肥仔、保錡、小儀等人亦有在二人的社交平台留言說「恭喜」。

阿正等做契媽 (ig圖片)

點撃睇Elsie同Agent L. Sweet Sweet相：