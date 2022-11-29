法證先鋒 V｜高鈞賢飾大反派有驚喜　做足準備功夫：唔想為壞而壞

高鈞賢今次挑戰演反派，令人印象深刻。

台慶劇《法證先鋒 V》11月27日晚播出一集，飾演張世熙的高鈞賢終於露出狐狸尾巴，原來他便是陷害湛霆（鄭俊弘飾）的真兇！劇情講到余星柏（黃宗澤飾）走出徒弟湛霆自殺的陰霾，決定復工並重新調查闊太Michelle被殺案的證物，星柏發現有人在證物上做了手腳，而負責化驗的人正正就是張世熙，星柏即趕緊告知井浩然（袁偉豪飾），然而張世熙已經逃到去越南……躲在越南的張世熙與神秘人通電話，原來張世熙為了幫其隱藏真相，除了銷毀證據外，更製造虛假證據陷害湛霆……與此同時，越南警方發現張世熙行蹤，惟在追捕過程中發生意外，張世熙被車撞死……但世熙詭計多端，真係咁易就Game Over？相當耐人尋味！

世熙見到星柏時仲係笑笑口。

以往形象斯文的高鈞賢今次挑戰飾演大反派，演出令人印象深刻，網友大讚他有型靚仔，更封他為新一代凍齡男神。高鈞賢受訪時透露非常喜愛今次的角色，他說：「呢個角色好好玩，睇到劇本時已經知道有好大發揮空間，雖然今次係演反派，但每個反派背後都係有原因，唔想淨係話為壞而壞，所以成個過程都有同監製好好溝通，之後會有一場感情戲交代得好好。」鈞賢續指曾演出《法證II》，當時飾演一名警察，今次則飾高級化驗師，因此花了不少功夫塑造新的感覺給予觀眾，他說：「本身角色唔使戴眼鏡嘅，係我自己要求要戴，想營造到斯文得嚟有啲深藏不露嘅感覺，同埋我都有參考咗好多劇集、電影，希望畀到觀眾專業嘅感覺。」

高鈞賢續指曾演出《法證II》，當時飾演一名警察，今次則飾高級化驗師，因此花了不少功夫塑造新的感覺給予觀眾。

其實高鈞賢今年的表現相當不俗，先後有三套劇集出街，包括《飛虎之壯志英雄》、《白色強人II》及《法證先鋒V》，當中他在《白色II》飾演頭部中彈的病人，全程要抽搐著演戲，網友大讚他演技突發猛進，如今於《法證先鋒V》再下一城挑戰高難度飾演大反派，他除了憑張世熙一角於《萬千星輝頒獎典禮2022》提名「最佳男配角」及「最受歡迎電視男角色」外，今年成績亮麗的他更有份提名「飛躍進步男藝員」。

世熙原來為咗幫神秘人先至嫁禍畀湛霆。