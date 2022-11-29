世界盃2022︱南韓曹圭成一夜間IG粉絲破百萬　獲封「球壇朴敘俊」

2022年卡塔爾世界盃掀起全城熱潮，在昨晚（28/11）韓國對加納的比賽中，年僅24歲的韓國中鋒曹圭成（Cho Gue Sung）在下半場頭槌梅開二度，為一度落後0：2的韓國追成2：2平手。雖然最終以2：3完場不敵加納，不過曹圭成憑着靚仔外表，加上在球場上的英姿，瞬間迷倒萬千球迷，連帶他的IG粉絲人數亦暴風式急升，於賽事完結後直衝上100萬，認真犀利。



憑着帥氣又帶點壞男孩外表，加上在球場上的英姿，瞬間成為球迷的寵兒。（Getty Image）

1998年出生的曹圭成現年24歲，擁有1.88米的高大身形，加上帥氣又帶點壞男孩的外表，瞬間風靡萬千球迷。有網民認為曹圭成的外貌與韓國男神朴敘俊有幾分相似，更將他封為「球壇朴敘俊」。翻看曹圭成的IG粉絲人數，世界盃前只有約4萬，於11月24日首次以南韓國家隊選手亮相後快速增長至近40萬。去到昨晚與加納的一戰，賽事未結束，曹圭成的IG粉絲已經超過84萬，高峰期更以5分鐘增加1萬名粉絲的速度暴風式急升。完場後，粉絲人數直衝一百萬，截至今日（29/11）下午三時，曹圭成的IG粉絲人數已達約140萬，球迷新寵兒絕對是當之無愧。

世界盃2022︱南韓24歲曹圭成首落場即爆紅 IG粉絲一晚增至近40萬

有網民認為曹圭成的外貌與韓國男神朴敘俊有幾分相似。（IG圖片）

睇下曹圭成IG粉絲人數增長：

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