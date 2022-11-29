法證先鋒v｜施匡翹擁有動物傳心能力　順利與袁偉豪找回受傷貓貓

無綫台慶劇《法證先鋒v》現正熱播中，最新一集提到，擁有動物傳心能力的施匡翹，順利與袁偉豪找回受傷貓貓！當提到動物傳心術，即想起當年《動物傳心師》替有線記者尋走失的烏龜，後來記者遞上玩具龜，幾位傳心師才發現「中伏」！而此情景亦被網民狠狠恥笑，成為風靡一時的經典！



擁有動物傳心能力的施匡翹，順利與袁偉豪找回受傷貓貓！（熒幕截圖）

「動物傳心」近年越來越盛行，當年香港有線新聞就做了一個實驗，去試探所謂的動物傳心是否靈驗！當時有線記者用玩具龜《布歐》測試五位《動物傳心師》詢問五位動物傳心師其下落，每位受費$200-400不等，價格不菲！不過，每位傳心師的答案都不一樣，隨即有線揭露布歐僅僅是一隻玩具龜。

當時有線記者用玩具龜《布歐》測試五位《動物傳心師》詢問五位動物傳心師其下落！（熒幕截圖）

當記者遞上玩具烏龜時，他們一度狠狠被打臉呆在現場，而傳心師中伏後均以不同的藉口去解釋他們的「傳心」，其中一位即狡辯：「如果你去相信嘅話，佢地會儲存嗰個人嘅情緒。」知名的《動物傳心師》Thomas更牽扯到量子學，去解釋動物傳心的原理，他說：「兩個粒子糾結時，傳心師有一排粒子，動物亦有一排粒子，人去改變粒子狀態的時候，動物一方亦同時改變。」記者隨即找來研究了量子物理20多年的學者，他這樣說：「如果係咁我諗我哋睇唔到傳心師，全部都去晒國防部打工。」

傳心師中伏後均以不同的藉口去解釋他們的「傳心」。（熒幕截圖）

而報道出街後，網民都恥笑動物傳心師只是「亂噏」，將一個玩具龜被描繪成有生命有思想的動物！其實是一個最好的證明，證明《動物傳心師》只是「搵笨」。