王敏奕認與曾國祥分隔兩地是考驗　難關捱過同遊意大利補度蜜月

藝人王敏奕（Venus）2019年與曾國祥結束6年愛情長跑，二人步入婚姻生活，Venus與曾國祥分別在手指紋上戒指圖案，而戒指圖案則代表二人的結婚日期9月6日。但今年4月時，二人突然傳出婚變消息，不過Venus很快便澄清二人沒有婚變。

4月時Venus王敏奕與曾志偉兒子曾國祥，忽然傳出婚變消息，指他們洗走手指的「婚戒」紋身及刪去社交網的合照。（IG：@wongmanyik）

Venus早前接受其他媒體訪問時表示與老公曾國祥因為工作而分隔兩地長達1年，的確是一個重大考驗，一個人留港的孤獨及掛念，令她感到十分沮喪。去年曾國祥因工作飛到英國執導科幻劇，所以二人分開兩地工作，這一年二人只靠視像電話維繫感情，Venus面對這個考驗，坦言之前很難過，因為自己會擔心老公的工作，在電話也不會聊到太詳細，Venus表現出種種無奈。

曾國祥孖太太王敏奕現身，補領去年最佳電影、最佳導演等獎項。（截圖）

Venus之後表示這個難關已經捱過，經過今次分隔兩地，二人感情更勝一籌。Venus與曾國祥終於結束分隨兩地的日子，早前更一齊去意大利補度蜜月，感情更勝從前。至於Venus被問到會否專心做少奶奶及生小孩時，Venus則說自己會繼續專心工作，在工作上得到想要的滿足感。而對於Venus與曾國祥從未合作過，Venus就覺得盡量不要，曾國祥是完美主義者，十分認真，若意見不合會影響感情，所以拒絕與曾國祥合作。

Venus曬婚戒紋身。(王敏奕ig)

Venus加入TVB後雖然一直被人指有個總經理老爺在背後，一舉一動都是眾人的焦點，但Venus表示不能阻止其他人怎麼想，所以一直默默耕耘去證明自己。最近正在熱播的台慶劇《法證先鋒V》Venus再次與黃宗澤（Bosco）再演情侶，Venus則大讚與Bosco合作很開心，因為Bosco會有很多不同的想法加入劇中。

之後在玩開口中時，王敏奕中了開口中的數字，曾志偉立即說：「唔洗驚，我可以令佢唔爆。」（《開心無敵獎門人》截圖)

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