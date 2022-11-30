繩角︱KB演無賴阿哥襯到絕　遭娟姐鬧爆嗌爽超犯賤

ViuTV劇集《繩角》現正熱播，當中除了江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）亮麗演出外，劇中飾演AK爛賭哥哥「歐陽正」的李健宏（KB）亦喜感十足，為緊湊的拳擊戲，添上輕鬆搞笑位；繼劇集開首，KB為避債主追債，不惜強吻男警後，即將他又會跟飾演「三姑」的練美娟上演一幕惹笑鬧交戲，期間KB透露這場鬧交戲是即興上陣，事前雙方都不知互鬧內容，故拍攝時笑到「爆肚」。

KB在《繩角》中飾演AK的哥哥。（劇照）

相隔四年再度拍劇，KB指今次角色是從演以來最多對白的一次，對他來說好有挑戰，幸好角色帶一點無賴，笑言合適他演繹，而拍攝過程中，KB最難忘的演出，莫過於跟練美娟的鬧交戲，他說：「最有趣嘅事就係同到娟姐合作，有一場戲係喺洗衣店，我同娟姐要互相鬧對方，呢一場戲我同娟姐都係爆肚演出，點樣鬧對方係事前完全唔知道，因為太即興關係，所以現場每一位工作人員，都畀我哋嘅對白笑到停唔到。可能我自己本身都鍾意畀人鬧，所以娟姐鬧我嘅時候，我覺得非常之享受。」

KB好享受與娟姐拍鬧交戲。（劇照）

至於提到跟AK合作飾演兩兄弟，KB指之前跟對方合作過《擊戰》，所以關係熟絡，而今次合作拍劇，他感受到AK的專業，他說：「我哋收到劇本後都有一齊研究點樣去演繹呢個兄弟情，因為兄弟情有好多種，唔一定係要肉肉麻麻，反而係親生兄弟先會唔客氣咁溝通。」

KB和AK因為之前合作過《擊戰》所以非常熟絡。（劇照）

此外，憑《全民造星4》出道的郭彩東（東東），今次在劇中亦首度客串演出，她表示對於第一次拍劇，感覺新奇，雖然對白不多，但樂在其中，而在拍攝前東東因為踩板受傷，鏡頭後她要用拐杖行走，行動上有少許不便，幸好對拍攝影響不大。