陳庭欣與10億男友情史各自各精彩　曾陷四角關係為愛與閨密反目

陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖近4年，至今一直愛得甜蜜，去年兩人更共築愛巢，搬入九肚山洋房豪宅同居享受二人世界，早前還傳出他們好事近，Toby與男友感情看來相當穩定。然而昨日卻有雜誌影到Benny與一名金髮女子結伴出海玩，不過Toby對此就表示朋友不是男便是女，這麼普通的事不多作回應。

Toby與男友Benny拍拖近4年。(陳庭欣ig)

其實Toby與Benny拍拖之前，兩人的情史亦各自各精彩。Toby貴為2010年港姐冠軍，美貌與智慧並重的她當然不乏裙下之臣。Toby當年參選港姐時，就有指她迷倒贊助商之一的康泰旅行社太子黃進達，二人因而傳出緋聞，Toby就澄清有關緋聞。出道後，Toby又曾被傳媒拍到與黎諾懿在赤柱跟約會兩小時，兩人撐枱腳後更到海邊漫步，事後兩人揚言彼此只是朋友關係。

而在2011年，有指Toby與香港先生翟威廉撻着，兩人更不時情侶檔接Job，可是Toby卻從未公開認愛，外界甚至有指她只是想收兵。直到兩人分手後，翟威廉才承認兩人曾拍拖5年。2017年Toby曾多次被拍到與夏文汐表弟、楊恭如舊愛有米大律師唐偉倫出雙入對，不過Toby就否認有關戀情。直至2018年Toby就與Benny傳緋聞，其後兩人正式拍拖並公開戀情。

陳庭欣情史豐富。(陳庭欣IG)

至於Toby現任男友Benny亦同樣情史多籮籮，擁有極佳異性緣的Benny曾先後與多位女星傳出緋聞，即使他與Toby相戀後，依然緋聞不絕。

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