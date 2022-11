MIRROR成員Jeremy(李駿傑)今年先後推出3首單曲,有望沖擊樂壇頒獎禮嘅新人獎。個人後援會Jeremy Lee International Fan Club為總結偶像今年嘅成果,特意喺愉景新城舉行為期12日嘅「Garden of The Euphonious」慈善展覽。負責人表示展覽由今年3月已經開始籌備,動員過百名Unicorn(粉絲名稱),花費6位數。「Jeremy一如以往好衷心多謝我哋幫佢做咁多應援,所以都提供咗咁靚嘅相比我哋去完成Garden of The Euphonious呢個主題精靈花園」

