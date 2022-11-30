朱千雪結婚近三年造人順其自然　揚言：我會考慮生三個

TVB今（30日）假尖東香格里拉舉行長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮，有不少已服務多年的藝人出席，場面星光熠熠。其中，已服務十年的朱千雪（Tracy)就表示好開心，揚言十年時間過得好快。

朱千雪已在TVB服務十年。（梁碧玲攝）

從參選香港小姐入行的朱千雪，不經不覺已在TVB服務十年時間，她在接受訪問時表示：「好開心，諗番起呢十年過得好快。同埋有好多唔同嘅經歷，認識好多朋友，呢十年變咗好充實、滿足嘅十年。（有冇話最想多謝邊個？）樂小姐、搵我拍劇嘅監製潘家德先生、林志華先生，呢十年喺公司得到觀眾嘅支持，都係多得佢哋三位。」

朱千雪表示想生三個小朋友。（梁碧玲攝）

Tracy又揚言這十年最滿意自己是在劇集方面的表現，被問到現時會不會有戲癮？她表示：「有時有，因為見到啲角色、電視劇就會係到諗，如果係我我會點做呢？」相信Tracy再出來拍劇，相信會大受歡迎。

朱千雪聖誕節會留港度過。（梁碧玲攝）

另外，提到台慶頒獎禮將至，她已經二話不說表示已經投兩位好姐妹蔣家旻，湯洛雯票。而講到另一好姐妹陳凱琳宣布再懷孕，Tracy表示有恭喜對方，問到何時造人？她就表示：「我自己就順其自然，因為呢啲嘢冇得急。但係如果有得揀，我會考慮生三個。（男女無所謂？）無所謂。因為她自己都是有三兄弟姊妹，認為這樣家裡會比較溫馨。」