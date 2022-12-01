胡定欣入TVB 20年最難捱時搵家人接濟　黎諾懿再續約傾向幕後工作

不少TVB（無綫）的藝員已經服務公司多年，就好似已服務20年的黎諾懿、胡定欣，他們昨日（30日）出席公司舉行的長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮，回望這一路走過來非常不容易。

胡定欣表示20年走過來捱了好多眼淚。（梁碧玲攝）

黎諾懿、胡定欣從藝員訓練班畢業，一直待在TVB服務已有20年時間，對於不經不覺20年就過去，黎諾懿在接受《香港01》訪問時表示：「時間過得好快，好似同定欣啱啱入行嘅感覺。好似做咗好多嘢，但又好似冇咩做過嘢，好奇妙嘅感覺，希望時間過得慢少少。」而在旁的定欣則笑言其實是做了很多事情：「捱咗好多眼淚，我諗過咗最辛苦嘅階段，有一段時間真係幾辛苦，但係好在嗰時年輕有體力，精神上都好支持落去。（最辛苦階段係？）嗰時公司只係畀交通費幾千蚊，要搵屋企人再支持你囉。但都係要一個時間累積，喺一個行業裡面。」揚言那個階段是難捱的。

黎諾懿、胡定欣服務TVB 已20年。（梁碧玲攝）

20年走過來一定有低潮時期，黎諾懿都曾想過放棄：「質疑自己係咪入錯行，我哋兩個普遍比較幸運，最迷失時候一定有人出嚟幫手，遇到好劇本好工作。」揚言不同階段有不同想法。

黎諾懿再續約TVB兩年時間。（梁碧玲攝）

而提到剛與公司續約兩年時間，黎諾懿表示在現階段只想做自己想做的事：「最想做劇集導演，用演員身份去導一個演員，嚟緊5年想做呢啲事。（續約金額滿意？）大家開心，到我哋呢啲歳數除咗錢之外，好想做到自己想做嘅嘢。」自爆目前有一個大計劃在實行中，屆時大家就會知道。

黎諾懿想多參與幕係工作。（梁碧玲攝）

另外，提到台慶頒獎禮將至，好朋友陳山聰今年是視帝大熱，胡定欣都揚言力撐：「我今年就一定撐佢，呢位好兄弟見佢一路走來唔容易，見佢呢幾年更加更加勤力，每時每刻都見佢開緊工，每一個角色畀心機去做好佢，我希望佢可以得到一個好成績同回報。」