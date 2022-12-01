30年為TVB配過無數作品　鄭麗麗認小丸子係代表作：依家仲配緊

香港知名女配音員鄭麗麗（Kate）不經不覺在TVB（無綫）已經服務30年，昨日（30日）她出席公司舉辦的長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮，感嘆原來30年過得好快。

鄭麗麗在TVB已服務30年。（梁碧玲攝）

在TVB 30年時間，Kate配過無數影視作品與卡通片，就好似《美少女戰士》系列、韓劇《來自星星的你》的千頌伊、《櫻桃小丸子》的櫻桃子等都令人印象深刻。在接受《香港01》訪問時被問到在公司已服務30年有何感受，她就表示：「冇咩特別感受，總之時間過得好快，唔經唔覺30年。（有咩原因令你服務同一間公司30年？）因為咁多年嚟有好多唔同挑戰。（期間冇諗過跳糟？）公司畀咗好多機會我各式各樣，配音好好，我唔會局限聲音，我配咗好多唔同角色。」揚言自己沒有特別養聲。

鄭麗麗認為最有代表性作品是小丸子。（梁碧玲攝）

而講到配了如此多部作品，自認最有代表性是那一部作品，她二話不說：「當然係小丸子，依家都仲配緊。」絕對是經典中之經典。再追問未來有沒有想挑戰那一類角色？她表示：「配音員好被動，等公司安排畀咩配咩。我接受新挑戰，如果唔係我配開，我會諗用咩聲音去配，呢個就係我鍾意份工嘅優點。」

鄭麗麗揚言沒有特別去養聲。（梁碧玲攝）

另外，她亦向新一輩的配音員作出指點，認為要觀察多一些人說話時的聲音，如此一來在技巧上會有好大幫助。

鄭麗麗熱愛配音員工作。（梁碧玲攝）