張致恆老婆雯雯肚凸凸惹第4胎疑雲　留長髮少女look獲網民讚靚女

張致恆（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，結婚至今3年已育有3名兒子，分別是3歲的大仔天寶、兩歲的二仔天牧，以及出世只有個多月的細仔天朗，組成了五口之家。Steven婚後一直負面新聞不絕，他與雯雯更鬧過離婚，未幾兩人又重修舊好。今年10月雯雯被發現Unfollow老公IG，更將她IG上所有有Steven的照片都刪去，再次惹來婚變傳聞。事後雯雯表示：「佢都唔玩IG，我IG淨係Follow咗我嘅家人。」又謂：「想專注返三個仔同埋三隻狗，唔想再咁多話題。」

Steven與老婆雯雯曾鬧離婚。(張致恆ig)

而在11月雯雯就分享了她與老公Steven帶仔仔去牧場玩的短片，看來兩夫妻感情依舊。昨日雯雯post了一張她的獨照發表自主宣言：「2022年 收埋左自己足足一年… 2023年目標 要搵返自己做返自己。」網民的焦點卻落在她的樣子之上，大讚相中的她留了一把長曲髮好靚女，少女味濃。另外，她日前post了一張她身穿鬆身裙的照片，顯得肚凸凸孕味濃，即惹來懷孕揣測，網民紛紛問她：「又有咗？」Steven亦不禁留言表示：「😂😂😂😂😂😂都叫你唔好着呢件衫㗎啦，而家個個都以為你有咗😂😂😂😂😂」

點擊睇雯雯疑似有孕以及長髮look：