23歲韓國小姐崔敏秀奪地球小姐冠軍　香港派邊位佳麗出賽？

世界四大國際選美盛事之一的《2022地球小姐》（Miss Earth 2022）於本周二（29/11）在菲律賓舉行決賽，結果由23歲的韓國小姐崔敏秀（최미나수／Mina Sue Choi）擊敗85位來自其他國家的佳麗奪冠，同時亦是第一位奪地球小姐名銜的韓國佳麗。



韓國小姐亞軍崔敏秀在《2022地球小姐》奪冠。（Missosology）

身高173cm的崔敏秀於1999年在澳洲悉尼出世，直到七歲時到韓國讀小學，11歲後在美國溫哥華定居，目前是University of Illinois的傳媒系學生，她同時亦是2021年的韓國小姐亞軍得主。另外，奪得Miss Air（亞軍）、Miss Water（季軍）及Miss Fire（殿軍）的分別為澳洲代表Sheridan Mortlock、巴勒斯坦代表Nadeen Ayoub、以及哥倫比亞代表Andrea Aguilera。

崔敏秀（左二）擊敗85位來自其他國家的佳麗奪冠。（Missosology）

崔敏秀是2021年的韓國小姐亞軍得主。（Global E&B）

崔敏秀奪得地球小姐冠軍後透過經紀公司發聲明表示：「我付出了很多努力和準備以最好的方式代表韓國，我很高興這取得了好成績，這是韓國的第一個冠軍。」

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另外，香港亦有派出代表參賽，身高165cm的張雯（Alison）曾於2019年參選亞洲小姐香港區並奪得亞軍，不過可惜最後她並未有在《地球小姐》獲得任何獎項。

香港代表為張雯。（IG：@mw.cheung）