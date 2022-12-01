Jer邀Anson Lo設計專輯　堅拒騷肌：唔好太掛住睇我身材

由盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、魏浚笙（Jeffrey）、黃德斌、簡慕華等人主演嘅ViuTV新劇《百萬同居計劃》下星期開播，眾演員今日(1日）齊齊出席記者會。由於《百》承接《大叔的愛》的班底，外間少不免會拿作比較，Anson Lo接受訪問時表示劇種、劇本都不一樣：「希望大家可以一齊荒誕、荒唐去睇，一齊開開心心過每一冒。」他又指拍攝《百》時，Edan(呂爵安）忙得不可開交，所以最終無緣客串。「我都唔希望增加佢負擔，因為佢嗰時每日都係開緊兩樣嘢，加埋呢邊的話佢真係連一個鍾肿覺時間都冇埋。Anson Lo表示希望可以齊集MIRROR成員拍校園劇。

Anson Lo拍攝《百》其中一場需要半裸上陣，由於對手係Jeffrey，所以有少少尷尬。但同時因獲對方讚賞而感到開心。(梁碧玲攝）

Anson Lo於劇中有一場半裸、被Jeffrey壁咚的戲份，他表示拍攝時十分尷尬。「佢壁咚我已經尷尬，又要make sure自己夠大隻，所以好混亂，都唔知要care大隻定戲。Jeffrey好少讚人身材好，但佢有驚嘆『你都真係有啲料』。」而最近加入健身行列嘅Jer，被晤到幾時騷肌，他表示：「唔係咁易騷，睇大家誠意啦。（收視好會唔會騷？唔會啦，拍劇啫，緊係留返啲勁嘢，我覺得遲啲會有啲更重要。（係咪開騷？）演唱會嘅時候我就……留啲神秘感畀大家。」

Jer透露自己在劇中與黃德斌一開始是敵對開係，拍攝時有少爆肚埸面。(梁碧玲攝）

Jer表示作為一位表演者，一定會想有一個屬於自己的舞台。「一直都有計劃緊，但實際日子係幾時，要等公司公布。」Jer表示亦想推出個人專輯，Anson Lo即追問會否於專輯相集中騷肌，Jer表示:「專輯係冇相嘅，大家唔好掛住睇我身材，我都知我好大隻。如果我有專輯，一定會請Anson Lo幫我做設計師，到時係咪會除晒衫？咁樣太唔健康。」Anson Lo表示會為Jer設計一個三點式封面，原因係Jer嘅作品都十分有藝術感。

Jer表示想一戰Jeffrey。(梁碧玲攝）

Anson Lo日前在電台訪問中透露將推出個人品牌，他表示投資7位數，並謂：「要確保品質、有pop up store，同埋想出多啲唔同款式。所以今次係好興奮，因為自己本身好鍾意時裝，所以今次有得全程參與，無論logo、名字、所有衫嘅detail位自己都有份設計，會好想大家一齊著。」雖然Jer亦最近推出個人品牌，但他不怕與Anson Lo打對台，因為二人走不同風格。

面容扭谷……(梁碧玲攝）

記者會前夕，Jer對於自己的健身成果似乎十分自豪，又表示有機會可與Jeffrey拗手瓜，更叮囑傳媒到時要cue他。兩位大隻仔最終在訪問時battle，場面爆笑，時事後Jer表示已經進步不少。「因為之前係被秒殺，今次Hold到一陣，就算贏唔到我都覺得贏咗。有份觀戰的Anson Lo笑言Jeffrey讓戰，Jer聞言後表示:「佢谷到塊面紅晒，戴住口罩大家睇唔到啫。」隨後又踢爆Anson Lo亦曾被Jeffrey秒殺。

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