《無窮之路》獲頒微博「最具影響力作品」獎　TVB：說好中國故事

由無綫電視（TVB）新聞及資訊部製作的專題及紀錄片《無窮之路》自 2021 年開播以來成績斐然，首播錄得本地七天跨平台總收視 16.7 點，超過 110 萬觀眾收看。除此之外，憑藉團隊的用心製作，《無窮之路》多度揚威國際頒獎台，包攬多個重要獎項。11 月 29 日舉行的微博視界大會．微光盛典中，紀錄片《無窮之路》在入圍的 20 部紀錄片作品中脫穎而出，獲頒「最具影響力作品」，再次印證節目影響力非凡。



紀錄片《無窮之路》在入圍的 20 部紀錄片作品中脫穎而出，獲頒「最具影響力作品」。

《無窮之路》攝製隊深入內地十個貧困地區，以紀實角度呈現祖國助力脫貧的成果。一個個扣人心弦的真實故事，帶領觀眾認識國家的脫貧攻堅之路。《無窮之路》成績超卓，至今已榮獲多個國際及內地獎項，當中包括：2022 紐約電視電影節「最佳節目敍述組別」銅獎、2022 亞洲影藝創意大獎（中國香港地區）「最佳時事節目／系列」獎項、中國電視藝術家協會「新時代小康紀實影像徵集典藏活動」系列片類好作品、第十九屆中國（廣州）國際紀錄片節「中國十大紀錄片推動者」榮譽。《無窮之路》主持陳貝兒亦憑節目屢獲殊榮，包括中央電視台「感動中國 2021 年度人物」、2022 亞洲影藝創意大獎（中國香港地區）「最佳紀實節目主持」，而陳貝兒亦於本台《萬千星輝頒獎典禮 2021》中獲頒「最佳女主持」獎項。

紀錄片《無窮之路》在入圍的 20 部紀錄片作品中脫穎而出，獲頒「最具影響力作品」。

除此之外，2021 年間《無窮之路》亦獲選為國家廣播電視總局辦公廳公布的 20部「優秀海外傳播作品」之一，於 285 部優秀候選作品中脫穎而出，同時獲選為「第十一屆中國紀錄片學院獎」入圍影片。《無窮之路》亦於今年的第十九屆中國（廣州）國際紀錄片節中獲得金紅棉優秀紀錄片評選「優秀國際傳播中國紀錄片」提名。

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2022 年是香港回歸祖國二十五周年，亦是無綫電視成立五十五周年的重要一年，無綫電視再憑《無窮之路》勇奪重要獎項，更添意義。來年 TVB 會繼續製作優質劇集、綜藝、新聞及資訊節目，說好香港故事、說好中國故事。