慧妍雅集40年｜ 名譽會長朱玲玲玩快問快答　歷屆港姐合唱新會歌

慧妍雅集永遠名譽會長朱玲玲與名譽法律顧問張惠慶律師、黃錦山律師及前慧妍雅集 名譽顧問吳杏倫女士率領執行委員會副會長岑杏賢、公關理事朱千雪、司庫宋愛儀、 前會長周麗明及關淑芬、會員朱凱婷、梁麗翹、李慕潔、林麗薇、朱希敏及張雪玲組 成快問快答行動組，並到多個不同地方拍攝，希望透過對話，讓社會人士了解更多慧 妍雅集的運作。朱千雪與岑杏賢帶出會員均是義工，凡事親力親為，梁麗翹與周麗明 到高爾夫球場拍攝，展示慧妍雅集以不同的方式籌款，此外，張雪玲透過扣上心型鎖， 帶出慧妍雅集 40 周年的主題「愛❤成就美好」，是次由華懋集團捐出 10 萬元及借出中 環街市作拍攝。

朱凱婷、林麗薇有份參加活動。

慧妍雅集不乏唱家班會員，今次更特別為節目重新錄製兩首歌曲，分別是「慧妍雅集」 會歌及「Que Sera Sera」，今次新版會歌，邀請執行委員會秘書邵珮詩及工作計劃統籌 黃嘉雯、會員朱凱婷、戚黛黛、吳幸美、王殷廷、林泳妤、唐麗球、鄧沅叞、林麗薇、 張雪玲、鍾子綸以及新力軍會員宋宛穎、梁凱晴、邵初、楊培琳及王嘉慧等。宋宛穎 表示，好榮幸好開心能夠與師姐們重新為慧妍會歌錄音，每一句歌詞都令她好感動， 希望與慧妍雅集一齊為全香港的將來將心獻。她平時都喜歡唱歌，不過沒有參與過錄 音，所以有此機會覺得好新鮮好好玩，期待下一個十年再有機會參與這個愛心滿滿的 節目!師姐級的唐麗球笑言，自己不是好歌之人，只參與了大合唱的部份，不過能參 與其中，是很開心的事，今次加入了幾位師妹合唱，很有傳承感覺。朱凱婷表示，為 慧妍錄會歌是很感動的事，因為上次錄音已經是十年前的事，今次是重新編曲，這是 一首屬於「慧妍雅集」的主題曲，很高興自己有幸能成為主唱者之一。戚黛黛笑謂， 她 2003 年參選港姐，已有十多年沒有回無線工作，所以今次感覺很特別，很有意義， 用她們的歌聲出一分力，她又提議會員可以組成女子合唱團。

一眾會員出席拜神儀式。