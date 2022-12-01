國際名DJ Alan Walker下年1月香港開騷　MIRROR做嘉賓兼唱英文歌

撰文：胡凱欣
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國際知名DJ Alan Walker將於明年1月6日在亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站，今日（1日）主辦機構G Music於社交平台隨即宣布Alan Walker將會邀請香港男團MIRROR成員做特別嘉賓。有消息指MIRROR成員更將會在Tour上唱英文歌，MIRROR成員更會與Alan Walker即場Crossover。其實Alan Walker17年亦曾經在香港舉辦演唱會，吸引到不少人士前往觀看，所以今次開騷再加上MIRROR，應該會再吸引到更多人觀看。

國際知名DJ Alan Walker將於明年1月6日在亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站 (影片截圖)
Alan Walker (影片截圖)

至於Alan Walker為什麼會找MIRROR做嘉賓，據消息指Alan Walker其實每一個Tour都會找到當地比較火紅的歌手擔任他的Tour當嘉賓，所以今次到香港開騷，必定想到香港當紅組合MIRROR當嘉賓。

Alan Walker的特別嘉賓是：(影片截圖)

現年25歲的Alan Walker於2015年12月發布一曲《Fade》後，就迅即網上引起熱潮，截至現時為止該音樂單曲已於YouTube上播放超過4百萬次。在《Fade》之後，Alan Walker又相繼創作出《Spectre》、《Cartoon-On & On》、《Ignite》，2015年12月推出的《Faded》更成為了他的作表品，創下YouTube點擊率超過30億的驚人成績，紅遍全球。

Alan Walker在2015年12月推出的《Faded》更成為了他的作表品，創下YouTube點擊率超過30億的驚人成績，紅遍全球。（網上圖片）

2020年他更登上了外國權威DJ網站DJMag中的排名第一位，雖然今年可能因為減產而下滑到世界排行第16，但仍然無損這位被喻為新生代電音天才的地位。音樂界有不少巨星宦都曾經和Alan Walker合作，例如有另一電音巨星Steve Aoki，周興哲，吳卓源 ，蔡依林等等同台合作過。

Alan Walker找MIRROR做嘉賓 (影片截圖)
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