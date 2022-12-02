41歲蒼井空引退多年終有「新作」　客串黃明志MV重現經典護士Look

現年41歲的蒼井空淡出日本AV界多年，2018年下嫁DJ NON，翌年誕下一對孖仔後，一直專心相夫教子。最近她獲黃明志邀請拍攝新歌MV《別人的老婆》，罕有現身「拍片」，在影片中蒼井空重現不少經典造型，包括西裝短裙配黑色絲襪的老師Look，以及純白色護理服的護士Look，一幕幕令人激動的畫面湧現網民腦海中。

現年41歲的蒼井空已經退出AV界多年。（《色慾迷牆》電影劇照）

2018年下嫁DJ NON，翌年誕下一對孖仔。（蒼井空微博）

黃明志表示歌曲 《別人的老婆》講述每個人生在感情上或多或少都有缺憾，如果在錯的時間遇到對的人，相信二人未必能走下去，最後自己愛的人就會變成了「別人的老婆」。這就是他與蒼井空合作的原因，因為對方在幾年前與老公拉埋天窗，這件事不但為他帶來打擊，更為無數男性造成精神創傷，因此他就創作《別人的老婆》向女神致敬，在MV中他更與蒼井空合唱，可以說得上是另類愛的結晶。

黃志明在十年前已經與蒼井空見過面。（IG/@nameweephoto）

時隔十年，蒼井空依然保養得宜。（IG/@nameweephoto）

在MV中出現了不少網民為之熟悉的場景，當中更特別設立了一所「蒼井醫院」，黃明志接受傳媒訪問笑言因為這裏有美麗的女護士，所以當男人又不舒服的地方就會來這裏治病。而黃明志除了與蒼井空合作，還與美咲佳奈、東雲梓、花芽有栖三位女優合作，自肥之極！蒼井空在MV中不但扮演老師及護士，更穿上日式婚禮和服，令蒼井空回想起自己在夏威夷舉辦婚禮的時光。

黃志明在MV中可以說得上是自肥之極！（IG/@nameweephoto）

在二人開始拍攝MV前，黃志明為了讓蒼井空學會自己要唱的段落，特意花重金在東京租借了最頂級的錄音室，又找來一位馬來西亞老師幫忙錄製，最後的成果令他大感滿意，直言對方的聲音令他感到熟悉，甚至一度分心失神。在合作過後，黃志明大讚蒼井空非常專業，就算身為前輩亦依然謙虛，非常配合劇組的安排，而她的演出充滿青澀感，令黃明志找回十年前初戀的感覺，大讚蒼井空是永遠的女神。

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