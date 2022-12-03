林盛斌Bob教你「一萬蚊應該點投資」　有項目至少可以有6倍回報？

林盛斌（Bob）在無綫（TVB）台慶劇《美麗戰場》中飾演財大氣粗的有錢佬徐富貴，與劉佩玥飾演的李靜兒組成CP深受觀眾喜愛，而他在戲外亦是有米之人，不但家住九龍塘超級豪宅，生意瓣數更是多不勝數，真心生財有道！不要以為Bob會私藏賺錢秘訣，其實他常常在YouTube頻道「Bobtivation 林盛斌」拍片分享致富方法，最近他便上載一條片，教觀眾、網民「一萬蚊應該點投資」。

Bob教網民「一萬蚊應該點投資」。（Instagram/@bob_lamshingbun）

片中，Bob直指不少人儲到錢之後會用消費換取快樂：「一萬蚊可以同女朋友去泰國或者台灣，去玩四日三夜，或者係買一對最新出復刻版經典Jordan，或者係Supreme唔知Crossover乜乜產品，你真係可以咁樣做，即刻使咗佢，不過咁樣係冇任何回報，可能都有嘅，就係可能會畀你開心一陣。」但這個是花費而非投資。Bob又指如果只有一萬元去投資金融產品，只會對未來的財務狀況有小量改變：「有啲人會用呢一萬蚊去還自己卡數，或者其他個人債務，比較高利息嘅債務，我覺得係非常好嘅諗法，因為你都好難搵到投資產品，回報率係高過你爭銀行卡數嘅利息。」

那麼手中如果有一萬蚊應該怎樣投資？點擊下圖觀看Bob專業意見：

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林盛斌Bob解構「令你變窮的七個原因」 臨瞓煲劇原來都關事？

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