馬佑為拍攝珠寶廣告幾乎暈倒 反傳統潑墨登場 帶出破格一面

對於拍廣告身經百戰的馬天佑再次瞓身拍攝突破自己，拍攝破格時尚照片時差點暈倒，表示這次是他歷年來最大膽的一次拍攝，以不受制於潮流的拘束為主題，拍攝前期與團隊只籌備了短短一星期的時間，馬天佑今次絞盡腦汁以最革新的形式展現給觀眾。

馬天佑由拍攝創作到執行都是由他一手策劃，令到製作團隊都能夠有各自的發揮空間。馬天佑亦為今次拍攝特意打造了一隻1：100的巨型戒指為拍攝道具，巨型戒指足以讓馬天佑站在中間。當中他為了令拍攝效果更完美，戴上了極致復古風的假髮，更特意請來特技化妝師為他打造潑墨造型，半裸地由頭至到全身任由特製水溶性膠漆潑上。此外，熱愛美甲的他亦請來美甲師為他指甲上原有的美甲磨掉，然後在指甲邊緣塗上彩色閃粉為全黑造型中帶點繽紛色彩。可是拍攝期間，馬天佑突然發冷、顫抖和頭暈等，非常不適。疑因被潑墨特效化妝的水溶性膠漆，長時間遮蓋皮膚，疑引起化學反應，但他依然瞓身堅持完成拍攝。馬佑表示：「其實整個潑墨團隊非常專業，當天我可能有點感冒，加上天氣轉涼，我才會不停打冷震，並非與化學反應有關。」雖然過程辛苦，但他認為拍攝效果比預期更理想，少許犧牲非常值得。

是次的拍攝成品呈現出比預期更理想的效果，照片完美帶出EMPHASIS品牌的獨特風格，創新型格帶有少許反叛。馬天佑直言他自己本人已與品牌接觸一段時間了，對於品牌願意為藝術探索的精神令他十分欣賞。雖然這次拍攝犧牲十分大，但為了呈現出的拍攝效果顯著，這點犧牲都非常值得，過程亦十分愉快。