沈震軒緋聞不絕認曾與賈曉晨拍拖　與陳欣妍相處舒服：最長一段情

沈震軒於台慶劇《超能使者》演威仔一角備受讚賞。（《超能使者》截圖）

2006年隻身由加拿大魁北克回流香港參加英皇新秀，07年再由藝員訓練班捱起的沈震軒（Sammy），轉眼明年已經40歲，近日於台慶劇《超能使者》演威仔一角備受讚賞。北上發展兩年多，今年獲楊受成賞識轉投英皇的沈震軒，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述為追夢捱過茄哩啡月入六千瞓劏房的日子，今年再泊到好碼頭甚至有機會再做音樂，他坦承相戀五年的女友陳欣妍影響他很大：「我這份人很急性子，她卻很慢，我們最夾是一凹一凸，最初我認為她慢得來是很蠢，但慢慢發覺，她的蠢其實比我更聰明。因為自以為聰明就容易鑽牛角尖，我們互補不足，她令我放鬆、冷靜了很多。這段時間我變得開心了，這已經對我幫助很大。而我跟她很簡單的生活經驗，也幫助到我演戲。」

沈震軒與相戀五年的女友陳欣妍因拍戲結緣。（劇照）

入行後緋聞不少，加上主演過《喜愛夜蒲2》沈震軒曾被雜誌冠以戲中花名「娛樂圈USB」封號，被問及緋聞名單，他真認「有真有假」，至於有否跟過圈中人拍拖，Sammy說：「JJ吧(賈曉晨)，這個大家都知啦！其實我們做演員，真的易投入(感情)，因為我們的職業是專業地玩弄感情，但要識得抽離。」

沈震軒於《喜愛夜蒲2》中，飾演花花公子，自稱「蘭桂芳USB」。(《喜愛夜蒲2》製作特輯截圖)

沈震軒喺《使徒行者》中連浩勤一角令人印象深刻（IG：@sammysumchunhin）

五年前，沈震軒因拍微電影與女神級的陳欣妍擦出愛火花，節目中，Sammy坦承這關係是他成長以來最長的一段感情：「真的是最長，我自己都估不到，因為我之前的女仔，年紀都比我大，是估不到可以跟一個細我那麼多的人交往這麼久。事關真的會有generation gap(代溝)，譬如我聽學友的歌，她很多都不認識，真的會有gap，但原來你以為不work，但換個角度看，這才是你需要的東西。」

沈震軒與女神級的陳欣妍擦出愛火花，Sammy坦承這關係是他成長以來最長的一段感情：「我自己都估不到，因為我之前的女仔，年紀都比我大，是估不到可以跟一個細我那麼多的人交往這麼久。」

對於最初在片場相遇被陳欣妍吸引，Sammy說：「真的是感覺，首先我鍾意成日笑的女仔，她一笑就會變了腰果眼：還有她的那份真，我們一開始已經可以公開手拖手行街，跟之前的關係很不同，其實我很喜歡這感覺，不再需要顧形像做返自己，我跟她一齊勁舒服，一齊踢著拖鞋就出街吃飯。」

沈震軒與陳欣妍相處非常舒服。（影片截圖）

北上發展兩年多後回港，沈震軒指兩口子捱過分隔兩地考驗，早認定陳欣妍是他的終身伴侶，「認定了！認定了！」至於有否計劃結婚生下一代，他只肯說：「不遠啦！不遠啦！爹地媽咪都見過她，事關之前他們都返過來香港，也有一起出去玩或者去迪士尼，都OK的！雙方家人都相處得很好！大家男人最明白，男人最怕麻煩，最緊要簡單，大家都舒服及開心。」

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