COLLAR｜Candy自爆冇暗戀過異性　擇偶條件高極難追係「A0專家」

COLLAR成員Candy（王家晴）上周六（26/11）亮相由森美、劉翁、火火主持的商台節目《公子會》，有關訪問片段亦於昨日（2/12）上架。節目中，Candy大談感情話題，自爆從來沒有拍拖，又公開擇偶條件，不過就被一班主持人戲稱「A0專家」。

Candy自爆係A0。（FB/@公子會）

現年19歲的Candy在電台節目上透露自己沒有正式拍過拖，只有兩段Puppy Love（青少年之間的青澀純愛）。當主持人問到她對兩段Puppy Love的印象時，Candy就猶豫表示已經忘記對方給自己的感覺，亦不記得如何與對方的認識過程，只是很自然就在一起，期間連手仔都沒有拖過。主持人繼續問到是否暗戀過人，Candy斬釘截鐵表示：「真係冇！」令一班主持人紛紛講到：「你真係愛冷感喎。你又冇暗戀人，嗰兩段Puppy Love嘅記憶又冇，你對愛真係好輕。」而Candy就回應：「其實係，但係我覺得我係一個好容易動情嘅人，對方對我少少好，我會心動，但係呢種感覺會好快冇咗。」

Candy認為事件可能與中學時期家人不允許談戀愛有關，由於擔心被父母撞破，因此就算是簡單的Puppy Love亦不敢與對方約會，而森美認為可能因為這個原因，令Candy下意識把談戀愛定為錯誤事件：「聽你咁講，你直程係冇愛嘅感覺，唔怪得知你係A0專家。渴求愛嘅感覺都冇喎！」

Candy直言沒有擇偶條件（節目截圖）

隨後，Candy直言沒有擇偶條件：「因為我自己都冇一個好特定嘅答案。」不過在主持人的追問下，她透露確實會透過韓劇幻想愛情，更表示喜歡韓劇男主角的行為，會默默關心女生、保護對方、性格外冷內熱，而Candy身邊確實出現過一位條件類似的男生，就是在中五、六時結識的「契哥」：「我唔記得點解佢做咗我『契哥』，啲同學話佢鍾意我，但係佢冇開口（表白），但係我又好少男性朋友嘅，佢係唯一一個。」

森美馬上追問假如對方開口表白會否答應，Candy就直接拒絕：「唔會！因為我當佢真係朋友（如果你發現佢曾經默默守護你關心你都唔得？ ）其實佢有做過類似，但都真係唔得。可能真係相處耐咗，所以冇幻想過同佢拍拖。」森美認為「契哥」做的事情基本上符合Candy的擇偶條件，但仍然被她派「好人卡」，因此他認為Candy在擇偶條件上出現問題。