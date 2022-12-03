東華｜孖羅浩銘表演高危飛車　江嘉敏被封「環保大道車神」

東華三院籌款節目今晚（03/12）舉行，打頭陣有由江嘉敏和羅浩銘合作表演飛車項目。當中由江嘉敏駕駛將駛過獨木橋，羅浩銘再跳上車頂大玩飄移，驚險萬分。

江嘉敏和羅浩銘接受《香港01》訪問時，江嘉敏說：「飄移同埋極速換位，就咁聽都危險，雖然係表演但係我哋係冇任何安全帶，因為阿KEN會喺車頂俾我甩嚟甩去。」羅浩銘表示，整個表演關鏈是在車輛控制，他說：「喺個車頂仲會過橋底，一起身就會撼爆個頭，我跳上車頂timing又要好好，太快就會俾車撞到，太慢就好會好似之前咁連玻璃踩爆，由車尾跌落地下。」

兩人今日表演出色。（葉志明攝）

為了表演，江嘉敏和羅浩銘付出了萬二分努力，江嘉敏說：「熟習架車就兩三日，就係全日咁練，簡單地學躖點操作之後，另外三日就瘋狂去練，大概用咗一個星期時間。」羅浩銘也說，他們至少花了60個小時練習，還說有一晚江嘉敏還留下來惡補至凌晨，翌日早上又再回來再練習。

江嘉敏被選為做「車神」，平日她是不是名符其實的「車神」？她笑言：「我係安全駕駛者，OK？哈哈！所以我都唔明點解我有『環保大道車神』呢個稱號，所以我哋宣傳都係用呢個稱號，連我自己都尷尬。」