麥明詩新男友曾為港龍副機師 模特兒身材至少高過林作20cm

麥明詩美貌與智慧並重，自然多追求者，原來盛勁為脫穎而出成為女神男友，一定要好好珍惜。

麥明詩與現任男友盛勁為打得火熱，不過提起麥明詩一定會同時想起她的舊愛林作，一位現任、一位前度各有長處，論樣貌身型，盛勁為絕對技術性擊倒林作、不過林作亦有好取之處，現就兩位各方面條件比較一下，原來兩位各有千秋⋯⋯

麥明詩新歡盛勁為曾經是港龍副機師，可以說是港女眼中的筍盤，不過林作雖然沒有六呎高，但曾經上過擂台打交夠勇猛，相信亦都有女仔鍾意，至少裕美一定係。

盛勁為身高六呎，林作只得160 cm？

盛勁為離開港龍後，在2020年參加了TVB 舉辦的《衝上雲霄大選》，當時以6呎身高成為頂頭大熱，而盛勁為讀書時期熱愛打排球、練成一副修長型、反觀林作身高一直撲朔迷離，有傳他身高只有160cm ，不過有曾經接觸過林作的記者表示，林作至少167cm，那與盛勁為的身高相差便收窄了，但觀感上盛勁為夠高，外型亦討好。

論外型盛勁為稍勝，不過學歷就林作就贏哂，林作為牛津大學文學碩士、香港大學法學碩士，而盛勁為就在香港大學完成學士課程。

林作、盛勁為兩位分別是麥明詩的前度及現任，而二人同樣在保險界發展。

盛勁為、林作同屬保險業



鬥學歷林作贏哂，事業方面，林作亦十分亮麗，林作曾經為律師，亦當過幕前及補習老師，現為英國保誠保險區域經理，有自己團隊，曾表示年賺300萬，但亦不滿意，而盛勁為原來最近亦投身保險業，現為AIA資深分區經理，而盛勁為胞姐成幹心、胞兄盛龍亨亦為同一公司的區域經理，相信亦有助盛勁為在保險界發展。

林作與鍾培生一戰成上年熱話，鋒頭蓋過不少藝人，而盛勁為入行後多做主持節目，明珠台《港生活、港享受》為其中之一。

盛勁為參選完《衝上雲霄大選》之後加入TVB成績，現為明珠台《港生活、港享受》主持，而林作曾經被范振鋒以包薪形式簽為藝人，當時成績慘淡，不過自由身後，林作脫胎換骨，以「抽水王」形式姿態出現，成功吸引到眼球，上年同鍾培生在擂台大戰，更成為年度熱話。獨家｜麥明詩同盛勁為拍拖！ 被撞正情侶裝同遊日本舉止勁親密