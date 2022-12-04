歡樂滿東華｜破去年紀錄共籌得$124,047,798　汪明荃羅家英籌最多

東華三院年度籌款節目《歡樂滿東華2022》昨晚 (3/12) 經已圓滿舉行，今年的籌款數字理想，共籌得總善款港幣$124,047,798。當中籌得最高善款的表演環節，是由汪明荃與羅家英夫妻檔上陣演出的粵劇折子戲《紫釵記之陽關折柳》，籌得善款$389萬。其餘的籌款數字及表演項目按順序如下：

2. 鳴芝聲劇團粵劇折子戲《蝶海情僧之璇宮合浦》— 蓋鳴暉、吳美英

籌得善款：$363萬

3. 歌曲《To Sir, with Love》— 冼靖峰、張馳豪、東華三院甲寅年總理中學合唱團

籌得善款：$120萬

4.序幕表演— 譚詠麟、After Class(炎明熹、姚焯菲、 鍾柔美、詹天文)、冼靖峰、張馳豪、任暟晴、 黃洛妍、趙紫諾、XiX(莊殷玥、劉芷君、 梁善知、繆昀希、鄧曉殷、楊秉頤)

籌得善款：$100萬

5.「全城 Run 衝衝衝」— 陳山聰、胡諾言、林子善、張曦雯、趙希洛、 東華三院前主席王賢誌 BBS

籌得善款：$100萬

6.「爬得快 籌得多」— 譚俊彥、孔德賢、 黃子恒、泰臣、區永權、蕭正楠、劉穎鏇、朱智賢、譚凱琪、游嘉欣、余思霆、關楓馨

籌得善款：$90萬

7.「真車神 極速 Ride」— 江嘉敏、羅浩銘

籌得善款：$60萬

8.「齊踩板 係女神」— 邵珮詩、郭柏妍、何泳芍、葉靖儀、王子涵、香港女子滑板代表蘇康橋

籌得善款：$30萬

9.歌曲《一家人》— 林敏驄、郭柏妍、鄧智堅、關曜㒞、文凱婷、何晉樂

籌得善款：$30萬

10.汪明荃 — 銀紙掛畫「財源滾滾荃福氣」

籌得善款：$20萬

11.「凍冰水 籌善款」— 何沛珈、李芷晴、陳懿德

籌得善款：$20 萬

12.「打沙煲 爆善款」— 何廣沛、譚坤倫、李君妍、古天祥、林子超

籌得善款：$20萬

而節目中最有睇頭可算是「凍冰水 籌善款」環節，由3位《香港小姐再競選》參者者，冠軍何沛珈、亞軍李芷晴和季軍陳懿德在浸在冰水的情況下，再不停倒進冰塊，在嚴寒的天氣再加上濕身淋冰下，為慈善出一份力。3位港姐一浸入冰水已經嘩嘩聲，再倒入冰塊後場面一度混亂，眾人不停加冰，3位就不停嗌，其中一些冰塊卡在sport bra與胸上，真是睇見都覺得凍。