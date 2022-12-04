甘比參與盲人學校慈善活動探訪學生　生活貼地更懂得弱勢社群需要

富豪劉鑾雄 (大劉) 老婆甘比 (陳凱韻) 向來善心滿溢，今日她就以劉鑾雄慈善基金信託人之董事身份出席心光盲人院暨學校的「心光慈善FUN FUN DAY」活動，及與視障女生怡杰傾談。甘比表示自己好高興再次代表該慈善基金參與心光學校的活動，並覺得是次活動非常有意義。她說：「大家平時可能難以想像視障人士嘅生活，但係透過參與體驗活動，例如打乒乓球同玩地壺球，可以直接感受視障人士嘅世界。大家感受到視障人士平日生活上可能遇到嘅挑戰同問題，自然加深了解及明白佢哋嘅需要，日後都會更加樂於向佢哋伸出援手。」

甘比今日出席心光盲人學校的慈善活動。

甘比還特地介紹了怡杰：「怡杰係一名22歲嘅視障女生（佢完全睇唔見），佢剛完成演藝學院學位課程（小提琴專業），下年開始修讀碩士課程 （2年）。她好叻4年學位課程由演藝學院提供獎學金，唔使任何人粗心。可惜碩士課程不設獎學金，所以我哋資助咗佢讀碩士課程，今日同佢傾偈好開心。原來佢六歲開始學小提琴，喺完全睇唔到嘢嘅情況下，雖然起初都覺得困難，但慢慢培養出興趣之後，佢已經好叻啦！怡杰話學校裏人人對她都好好，令我想到社會嘅溫暖，希望大家多多關注視障人士，喺許可嘅情況下，多多幫助身邊所有困難嘅人。」

甘比雖已貴為城中超級名媛，身家以數百億計，然而出身屋邨的她即使躍身上流社會，但仍有生活貼地的一面，亦懂得弱勢社群需要。除了本身經常行善，她亦不時帶仔女參與慈善活動，自小教導仔女要幫助社會上有需要的人。