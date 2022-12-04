世界盃2022｜Ivana Knoll無視衣著規例　性感現身球場成球迷焦點

卡塔爾世界盃2022舉行得如火如荼，今屆是有史以來最嚴格衣著規範的世界盃，女性需穿著遮蓋肩膀和膝蓋的衣服，禁止穿短裙、熱褲、短版兼無袖上衣等，不過嚴格的規定並沒有阻止到前克羅地亞小姐Ivana Knoll超性感現身球場。

Ivana Knoll再次性感現身球場。（IG/@knolldoll）

Ivana非常性感！（IG/@knolldoll）

Ivana Knoll於上一屆世界盃因穿上紅白格仔比堅尼大騷玲瓏浮凸火辣身材而爆紅，更被傳媒封為「最性感啦啦隊長」。今年她再度現身卡塔爾世界盃為克羅地亞隊打氣，雖然比上屆稍為收斂了些少，但今次Ivana穿上紅白格仔Bra Top及紅色貼身長褲，仍遮掩不到其驕人身材，令她再次成為焦點。

在場男士都忍不住偷看Ivana。（IG/@knolldoll）

Ivana在卡塔爾都以性感示人。（IG/@knolldoll）

有不少網民都擔憂Ivana的安危。（IG/@knolldoll）

另外，Ivana在卡塔爾沙灘穿上比堅尼，讓大批網民及傳媒擔憂其安危。在接受傳媒訪問時，透露完全不害怕擔心違反衣著規範。在保守的卡塔爾作如此性感打扮，有不少網民炮轟的不尊重別人的國家，但仍有大批人支持她在當地宣揚衣著自由。

Ivana現年30歲。（IG/@knolldoll）

Ivana係2016年克羅地亞小姐。（IG/@knolldoll）

Ivana自細已經喜歡與父親看足球。（IG/@knolldoll）

現年30歲的Ivana身高5尺11，於2016年獲選為克羅地亞小姐，Instagram粉絲人數高達116萬，更曾有品牌因其的人氣與她合作推出一系列泳裝及擔任代言人。Ivana接受訪問時曾透露自己雖然在德國出世，但自細就搬到克羅地亞，並從小就跟父親看足球比賽，因而培養出對足球的熱愛。

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