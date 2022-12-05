口罩小姐潘瑤被前度投訴唔覆手機：有懷疑本身就唔應該一齊

曾參加ViuTV口罩小姐的潘瑤（Yoyo），接受艾力網上節目《Have a nice Date》訪問，表示曾對自己演藝圈的定位感到迷惘，她表示自小對戲劇有濃厚興趣，讀書時已擔任戲劇學會會長，其後再進修戲劇班而接觸演戲。但身邊人卻多次遊說她要善用其「天賦」美好身段，認為要有吸睛的包裝紙，內裡的才藝才有機會被看見。但這個矛盾大對決，對Yoyo而言，卻為她帶來很大的迷惘。

Yoyo接受艾力網上節目《Have a nice Date》訪問。

早前Yoyo參加ViuTV《口罩小姐》，她坦言雖然未有奪獎，但已盡力為了個人表演環節練習：「其實個表演當時我真係好俾心機練咗好多次，仲問咗好多人意見，睇吓點去改善。但最後佢哋係因為我嘅外表而揀我入圍，能入圍當然都開心，但原來係因為外表而入就覺得浪費咗心機。」主持艾力表示認同外在美的重要性：「有才華嘅人有好多，要令觀眾視線停留喺你身上，吸睛嘅外表的確係事半功倍，但首先你真係要有『半』先，若你吸引到人停低睇你，但你裡面冇嘢俾人睇，觀眾嘅焦點好快又會溜走。」

Yoyo視周家怡為偶像 。

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戲劇對Yoyo來講非常重要，因為她自小就成為中學戲劇學會會長，更因為接觸演戲而入行，不想最終因接觸其他範嶹的工作而沒機會演戲。她表示非常欣賞周家怡，覺得周家怡有非常出色的演技，能夠勝任任何角色，甚至其演技的光芒遮掩了她本身美麗的外表。希望自己有朝一日能像偶像周家怡一樣，可以挑戰不同角色，在演藝圈長拍長有。

潘瑤望做實力派演員。

感情方面，Yoyo坦言自己是個非常重視私人空間的人，過去的伴侶都曾對自己有怨言：「佢哋不約而同都係投訴我唔覆手機，但其實我工作、跟朋友聚會時，真係會完全唔望電話，呢個係我對對方嘅一份尊重。相反，只要大家一齊拍拖，我相信對方嘅話，我亦唔會問長問短、要對方報到，若對對方人格有懷疑本身就唔應該一齊，一齊就要完全信任對方，反正你疑神疑鬼其實都冇用，唔通佢上交友app識新女又話俾你知咩？」

嚮往自由唔鍾意check男友。

屬於人馬座的Yoyo表明嚮往自由開放，當男朋友主動匯報行程時，她會叫對方不用講得如此詳細：「唔知佢哋係咪被前女友調教到咁，但因為我都唔係個咁嘅人，我都唔需要對方咁做，咁做反而有壓力。」