網民「挑戰」指吳若希演唱會滯銷　本尊高EQ回覆：多謝幫我宣傳

吳若希（Jinny）首個香港演唱會《吳若希Let Her Be Jinny 演唱會2022》將於12月11日於灣仔麥花臣場館舉行。近日歌手楊千嬅的演唱會頻頻傳出滯銷報道，有網民於帖文底下討論之餘，還有人將話題轉向吳若希，貼出售票頁面之餘，亦標記了吳若希留言：「唔好漏咗 吳若希Jinny」。



吳若希（Jinny）首個香港演唱會《吳若希Let Her Be Jinny 演唱會2022》將於12月11日於灣仔麥花臣場館舉行。（網上圖片）

吳若希高EQ回覆。（截圖）

受到網民「挑戰」，吳若希反而沒有還擊，還十分言EQ的留言回覆：「多謝你幫我宣傳～～～係呀～大家記得支持！下星期日就係啦~～～」更有人留言：「即刻買兩張支持先」。其後有網民於她的IG上留言：「送飛都唔睇啦，唔該到時宣布埋離婚」，也得到吳若希親自回覆：「你咁期待我宣布離婚嘅？你係咪好想娶我呀？唔好啦...」兩則高EQ的回覆也得到很多網友畀like。

吳若希高EQ回覆。（截圖）

吳若希和老公。（IG圖片）

官方說法，吳若希同菊梓喬冇不和，所以吳若希搵菊梓喬做演唱會嘉賓係合理嘅。（資料圖片）

吳若希接受《香港01》訪問，她表示賣飛情況不錯。她說：「聽聞去咗八，九成，剩返嘅係平飛，$600蚊（$580）飛未散到。係囉，多謝大家支持！多謝大家幫我宣傳，Thank you！」今次演唱會有沒有嘉賓？吳若希就表示想保持神秘，她說：「暫時有一個嘉賓嘅～～但仲想搵多一個！係一個好可愛嘅跳唱新人。」記者問道，會不會考慮菊梓喬，因為相比公司其他歌手，她似乎比較多空閒時間。吳若希就回答說：「我有考慮過佢㗎，經公司問過佢，但係聽聞佢唔喺香港，咁就冇辦法啦。」

如果菊梓喬唔喺香港，咁又去咗邊？（IG圖片）