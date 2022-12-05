李施嬅憑《金宵2》獲3項提名 滿意自己表現但對攞獎冇信心

日前李施嬅在菲律賓馬尼拉出席「2022 Asian Televison Awards亞洲電視大獎」，原來她已是第三次獲得提名，上一次是2020年《法證先鋒4》被提名最佳女主角，但因為疫情關係無得出席，頒獎禮只能在網上舉行。今次有實體頒獎禮，她還有份做頒獎嘉賓。

李施嬅在菲律賓馬尼拉出席「2022 Asian Televison Awards亞洲電視大獎」。

李施嬅開心見到袁偉豪同張寶兒。

李施嬅一口氣頒發五個獎項，而今次陪同她一齊頒獎的還有越南男明星JJ。施嬅說：「我哋一齊親手將個獎交俾得獎嘉賓嘅感覺好興奮，可能感受到現場觀眾嘅熱情同興奮，菲律賓現場觀眾真係好high！ Energy 爆燈。之後我同主辦傾偈先知原來今次最佳女主角喺全亞洲地區有差唔多60幾位參賽者，最後入圍提名名單嗰幾位分數仲要好接近，真係覺得好刺激。雖然今次我被提名獎項落空，但今次經驗都已經覺得好滿足。另一個開心係無約而見到Ben（袁偉豪） 同Bowie（張寶兒）， 遠方工作見到熟識面孔倍感親切。」疫情前曾到菲律賓潛水的施嬅，表示還要忙於做電影後期製作，故未能留停玩幾日。

另外，李施嬅在今年萬千星輝頒獎典禮中，憑《金宵大廈2》分別獲得「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」以及「最受歡迎電視歌曲-相愛萬年」三項提名，但已離巢的她表明信心不大，她說：「我對自己嘅表現就一定有信心啦，話晒今次要演三個角色，英國口音英文都學埋。但係我對參與TVB頒獎禮能夠成功拿獎就不嬲都冇乜信心 ，因為能夠獲獎係要睇好多環境因素，順其自然啦。平常心。」

李施嬅有提名還做頒獎嘉賓。