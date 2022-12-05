譚玉瑛曾被無綫高層嫌老勸退　自己清空儲物櫃：我消失都係啱

譚玉瑛喺無綫主持兒童節目多年，陪伴不少70、80後成長。

譚玉瑛於79年報讀無綫藝員訓練班，畢業後她的工作量不算多，直到82年獲公司安排試鏡兒童節目。近日她接受《香港演藝人協會》訪問時，提到當初加入兒童節目組後，覺得有使命在身。「話比人知做兒童節目唔係小兒科，都可以做得好好。」譚玉瑛表示後來公司曾安排她做話劇，但因太喜歡兒童節目而拒絕。「可能我比較短視，我好滿足同開心，好鍾意做呢樣嘢。」

04及09年先後有傳因譚玉瑛「爆騷」而遭公司「開刀」，後因觀眾及網友強烈反對而逃過一劫。

訪問中，譚玉瑛亦有提到2014年不被續約一事。「當時主理人Sandy（無綫前高層余詠珊），有日叫我入佢房，佢其實都幾清晰，話我知想請一個當年好似我咁後生嘅人，嚟做兒童節目。我亦都好明白，製作人有佢一個理念，而我又唔再年青，人哋又唔知點整你走。每隔４年左右 ，身邊嘅主持都會轉一轉，次次轉都唔係化表我唔使轉，其實我都有諗呢件事，當佢同我講時我又覺得合情合理，如果佢想請一個後生，咁我又唔再後生，我消失都係啱。唔捨得當然有 ，我記得當時採取態度係靜悄悄，冇講比身邊任何一個人知。」譚玉瑛一直習慣將不同茶葉放在公司，她得知自己要離巢後，悄悄清走儲物櫃所有嘢。「唔知點解終於都畀人知道，Sandy搵得我好嚴重，可能佢以為我主動同記者講，總之唔係好開心咁，佢上司又話佢做咩搞到件事咁。」

譚玉瑛享受做飲食節目。（影片截圖）

譚玉瑛離開兒童節目主持崗位後，曾有電視台邀她，但都遭一口拒絕，而如今她亦無意再為無綫主持兒童節目。她笑說：「原因係可能我懶，我由10幾歲開始做到而家，做咗幾十年，好多人都冇我咁勤力，我唔做嘢都唔係寄生蟲啩，當時我係咁諗。」 譚玉瑛指自己一向鍾意飲飲食食，又坦言主持兒童節目後，都會飲酒，所以近年公司找她主持《阿爺廚房》，她自己亦十分享受。「如果有一日我話我咩都唔想做時，一定係我體力出現咗問題，我唔希望有呢一日出現。」