施明跌傷頭部需開腦保命　李泳漢：只要佢康復，我做咩都可以

藝人施明早前缺席細仔李泳豪的婚禮，之後更被揭發與李泳豪的關係決裂，母子情生變，雖然施明一直沒有為此事作回應，但她選擇默默承受。今日（5日）傳出施明突然發生意外導致頭部受到重創，需要接受緊急開腦手術來保命，情況危殆。

獨欠母親施明與兄長李泳漢一家。（drift_greg@IG）

施明日前發生意外導致頭部重創需留醫深切治療部，施明現正昏迷留院。據了解，施明因為九龍塘寓所的漏水問題，連月來都忙於處理官司，馬不停蹄地與律師開會準備結案陳詞。施明繁忙中在家中跌倒及頭部著地，以致昏迷，施明立即被送往醫院進行治理，經過醫生檢查後發現情況並不理想，需要即時開腦進行手術，雖然手術已經完成，但施明仍然昏迷未醒。

為愛兒讀書，施明放下身段從新出發，美國試鏡爭角色拍廣告、電影配音賺錢，加上「鼎爺」補貼維持生活。

大仔李泳漢接受其他媒體訪問時指施明的情況要看這幾天出現什麼變化，李泳漢只希望母親康復，其他都不重要。他說：「只要佢好返，我做咩都得，我咁大個仔，最錫就係媽咪，佢係我最愛嘅人！」李泳漢更指沒有與細佬李泳豪直接聯絡，但李泳豪已經知道母親進醫院一事。至於今日原本是施明的生日，李泳漢本來準備與她晚餐慶祝，現在只想到母親要在醫院過他便哽咽起來。

李泳漢是鼎爺李家鼎的大仔，拍過多部TVB劇集，2016年香港立法會選舉與社民連前秘書長符偉樂合組名單，以獨立人士身份參選九龍西地區直選。（Facebook@李泳漢）

Agnes早已融入李泳豪家庭生活，母親節都同未來奶奶施明一齊過。（IG：@drift_greg）

至於李泳豪與施明的母子關係仍然未有好轉，雖然早前李泳豪夫婦出席活動時指與母親感情未變，但二人結婚個多月，太太與母親仍然未有見面。李泳豪昨日（4日）更與妻出席踢拳總會就職典禮，李泳豪有上載照片到社交平台，見到李泳豪笑容依舊，令人更懷疑母子關係仍未修復。施明跌傷頭入院疑有人放料 李泳豪：我同鼎爺唔會將家事四處張揚

李泳豪與太太。(李泳豪ig)