肥媽打理3600呎城堡級豪宅情緒失落：呢度冇改變係我老公唔係度

現年68歲的肥媽（Maria Cordero）在馬來西亞的沙巴擁有已經3600呎的複式豪宅，不過因為疫情問題導致她已經有三年沒有回沙巴，而現時香港的防疫政策比往日放寬了不少，因此肥媽藉此飛往沙巴。肥媽先於周六（3/12）在社交網站分享行蹤，她會在吉隆坡轉機到沙巴，但由於此行是辦理手續為主，因此只短暫逗留到周五（9/12）就離開。

肥媽已經有三年冇去沙巴！（Facebook/@肥媽）

不過在等待轉機的途中，肥媽馬上想起與丈夫的一點一滴，她憶述當時與對方旅行，不過丈夫就把呼吸機及藥物遺留在飛機上，當時肥媽為此不知所措，馬上開直播與網民哭訴，又言：「個陣冇人可以同我講，我淨係同到你哋講。有粉絲陪住我真係安心好多。」雖然事件至今已經過去多年，但是肥媽重回這個地方，仍然馬上回想起當時的事情，更忍不住哽咽說道：「咁就三年幾啦……三年幾啦，時間過得好快，好彩呢幾年有你哋陪住我渡過呢個難關。」更向粉絲表白：「其實你哋先係我至親至好的朋友。」

肥媽憶起與丈夫的一點一滴。（小紅書/@肥媽）

而時隔一天（4/12），肥媽就拍片介紹位於沙巴的豪宅，簡約的裝修風格令豪宅看起來非常闊落，首先飯廳放了一張能夠坐下七人的大圓桌，其次在客廳就放置了三張大梳化，當中更有一條旋轉樓梯通往睡房。不過要數令人最為震驚的裝修必定是肥媽的廚房，當中有一到接近四米高的櫥櫃牆，把家中的廚具都掛在上面，而這個設計師肥媽的丈夫親手設計，目的是希望愛妻不用踎低亦能取得廚具。

好大啊！（Facebook/@肥媽）

其後肥媽就帶大家到訪她家的露台，當中放置了一個四人泳池，坐在池中更可以見到開揚的景色，相當寫意！此時肥媽已經開始思念亡夫，心情沉重說道：「呢度咩都冇改變，係我老公唔係度。」肥媽繼續講到當時她與丈夫打算把豪宅供完後，有空就來遊玩：「諗住同老公供完嚟玩，唔估到咁就行咗，多謝你呀老公，留返睇嘢畀我。」

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