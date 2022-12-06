獲亞視主席賴彩雲邀到大馬任頒獎嘉賓　米雪大讚林子祥樂壇真英雄

米雪之前到馬來西亞為亞視主席兼執行董事賴彩雲拿督斯里舉辦的大型慈善活動《愛無界.真英雄公益頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓，雖然行色匆匆，但為善出力，加上疫情後「第一飛」，米雪難掩興奮心情，形容此行係好有意義。

米雪穿上古裝唱《萬水千山總是情》。

米雪有三年沒有離港，坦言疫情下連拍戲都變得困難，她無奈說：「縱使電視劇唔會停拍，不過拍攝上都會出現困難，但辛苦都要去做好每件事。」尤其為咗做慈善。

《愛無界.真英雄公益頒獎典禮》頒發獎項予五位無名英雄，由米雪出任頒獎嘉賓，更有林子祥、心動女孩、心動學員、Jin⾦志遙等作表演嘉賓。米雪回顧此行說：「最開心同場見到林子祥，雖然大家都係來去匆匆，但難得相遇，其實佢都係我心目中嘅真英雄，為樂壇貢獻咁多。」她認為「真英雄」的愛係發自內心，願意去付出及努力，不求任何回報，只希望世界變得更好：「如果大家都咁有正能量，將一點一點嘅愛變成大海，呢個社會會變得更和諧，呢個就係我呢次行程嘅最大感受。」

米雪擔任頒獎嘉賓。

至於賴彩雲就封米雪係偶像，她說：「我都係睇港劇大嘅，而米雪係港劇入面嘅風雲人物，能邀請到佢出席好開心。」米雪跟亞視都好有淵源，早年拍佳視劇集《射雕英雄傳》走紅，也拍過亞視經典劇集《大内群英》、《秦始皇》等，她大讚亞視係電視先驅，當年所拍的武俠劇及關於社會民生劇集都好受歡迎：「至今亞視依然求創新，大家畀多啲時間佢哋更上一層樓。」另外，賴彩雲希望舉辦這次活動，號召更多的人加入公益事業，因為最有愛心的人，可能就是無名英雄。

亞洲電視控股有限公司主席兼執行董事拿督斯里賴彩雲。