吳若希無懼被雪語出驚人「喺TVB做嘢係為錢咩」：仲要倒貼呀！
撰文：洪曉璇
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轉眼間已經入行12年的Jinny吳若希，本月11日舉行首個個人演唱會，近日落力接受訪問宣傳，一向敢言的Jinny不負眾望，經常語出驚人如「全世界都知喺TVB做嘢係無錢㗎啦，仲要倒貼呀！」令主持抹一把冷汗。
入行以來Jinny面對過無數是非，都一一以高EQ面對，近日接受了艾力的網上節目《Have a nice Date》訪問時，笑稱：「有是非好開心呀，有是非POST ENAGGEMENT去得好快，要宣傳時就諗可唔可以畀返啲是非我呀？」被問到有無怪過TVB無畀「最受歡迎女歌星」時，Jinny直言不care，2019年頒獎禮上，宣佈菊梓喬（Hana）得獎是瘋狂笑足13秒，亦非針對Hana。
Jinny指：「當時係開心好彩唔係我攞咋，開心唔係因為佢攞，邊個攞都唔係重點，只要唔係我攞就得喇！（點解唔想攞？）我試過攞其他大獎，我知道攞完之後嘅壓力，我唱歌係為咗開心，如果攞完唔開心，攞嚟做咩？」艾力問到開心是否重要過一切？Jinny秒答︰「係呀，你估喺TVB做嘢係為錢咩？全世界都知喺TVB做嘢係無錢㗎啦，仲要倒貼呀！」艾力一臉震驚︰「你咁講會唔會被雪藏？你嘅演藝生命就咁玩完，今次變成吳若希封咪演唱會。」Jinny笑住更正：「咁記住嚟12月11日吳若希告別演唱會啦。」
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