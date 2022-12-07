吳若希無懼被雪語出驚人「喺TVB做嘢係為錢咩」：仲要倒貼呀！

轉眼間已經入行12年的Jinny吳若希，一向敢言經常語出驚人。（IG：@JinnyNg）

轉眼間已經入行12年的Jinny吳若希，本月11日舉行首個個人演唱會，近日落力接受訪問宣傳，一向敢言的Jinny不負眾望，經常語出驚人如「全世界都知喺TVB做嘢係無錢㗎啦，仲要倒貼呀！」令主持抹一把冷汗。

吳若希（Jinny）首個香港演唱會《吳若希Let Her Be Jinny 演唱會2022》將於12月11日於灣仔麥花臣場館舉行。（網上圖片）

入行以來Jinny面對過無數是非，都一一以高EQ面對，近日接受了艾力的網上節目《Have a nice Date》訪問時，笑稱：「有是非好開心呀，有是非POST ENAGGEMENT去得好快，要宣傳時就諗可唔可以畀返啲是非我呀？」被問到有無怪過TVB無畀「最受歡迎女歌星」時，Jinny直言不care，2019年頒獎禮上，宣佈菊梓喬（Hana）得獎是瘋狂笑足13秒，亦非針對Hana。

吳若希指自己從不介意拎唔到最受歡迎女歌星，亦非針對菊梓喬。（資料圖片）

吳若希指2019年頒獎禮事件，瘋狂大笑只因「好彩唔係我攞咋」。（影片截圖）

Jinny指：「當時係開心好彩唔係我攞咋，開心唔係因為佢攞，邊個攞都唔係重點，只要唔係我攞就得喇！（點解唔想攞？）我試過攞其他大獎，我知道攞完之後嘅壓力，我唱歌係為咗開心，如果攞完唔開心，攞嚟做咩？」艾力問到開心是否重要過一切？Jinny秒答︰「係呀，你估喺TVB做嘢係為錢咩？全世界都知喺TVB做嘢係無錢㗎啦，仲要倒貼呀！」艾力一臉震驚︰「你咁講會唔會被雪藏？你嘅演藝生命就咁玩完，今次變成吳若希封咪演唱會。」Jinny笑住更正：「咁記住嚟12月11日吳若希告別演唱會啦。」

吳若希指做嘢真係為開心，更語出驚人話「全世界都知喺TVB做嘢係無錢㗎啦」。（影片截圖）

吳若希講得呢句其實都知會上新聞，果然深知宣傳要法。（影片截圖）

吳若希笑稱呢次係「吳若希告別演唱會」。（影片截圖）