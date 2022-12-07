黃麗幗臨盆前確診勁驚險　早已接種三針抱仔女慶生：寧受苦是自己

12月6日迎接36歲生日的前TVB主播黃麗幗（Ruby），在IG宣佈細女出世，三年抱兩湊成「好」字。（IG：@ wonglaikwok）

12月6日迎接36歲生日的前TVB主播黃麗幗（Ruby），在IG宣佈細女出世，三年抱兩湊成「好」字，成為最好的生日禮物。原來是次生產相當驚險，臨盆在即確診新冠肺炎。

前TVB主播黃麗幗（Ruby）12月初誕下細女。（IG：@wonglaikwok）

早在懷孕前已接種三針疫苗的黃麗幗（Ruby），曾為衛生署拍攝宣傳片分享疫情下育兒及懷孕心得，指大仔亦已經接種新冠疫苗：「我都同好多媽媽一樣，煩惱了很久應否讓小朋友接種新冠疫苗，問了不少身邊朋友及醫生的專業意見。衡量了兩者的利弊後，才決定讓他打針，畢竟可以減低感染Covid後出現重症及死亡的風險，而Jacob打完針後，都沒有任何的反應，第二日亦可照常上學。我自己在懷孕之前已經打晒三針，希望可以將抗體傳給BB，亦都希望各位媽媽或準媽媽聽完我的分享後都會安心點。」

早在懷孕前已接種三針疫苗的黃麗幗（Ruby），曾為衛生署拍攝宣傳片分享疫情下育兒及懷孕心得，指大仔已經接種新冠疫苗。（衛生署youtube）

雖然全家防疫意識都相當高，但在11月中仍不幸染疫，她上載抱住細女的照片感恩表示：「臨生產前兩個多星期中了Covid，幸好Jacob無事，妹妹亦能如期出世。一句說話概括了多少的甜酸苦辣。多謝各方好友的關心。#babyraina #媽媽的堅持 #寧願受苦是自己 #感謝主」12月7日亦有上載一家四口合照，左擁右抱一對仔女成為最好的生日禮物。

黃麗幗（Ruby）12月6日36歲生日。（IG：@wonglaikwok）

黃麗幗（Ruby）三年抱兩笑得非常燦爛。（IG：@wonglaikwok）