2022年5位港星返內地人氣急升　曾比特入屋微博粉絲高過炎明熹

內地綜藝節目《聲生不息》﹑《乘風破浪3》﹑《披荊斬棘2》大受歡迎，掀起不少熱門話題。其中，有多位港星參加令他們人氣急升再次走紅，甚至有新星已成功打開內地市場，曾比特絕對是佼佼者。

曾比特﹑炎明熹﹑周柏豪今年在內地累積了不少人氣。（曾比特微博圖片﹑炎明熹微博圖片﹑周柏豪微博圖片）

年中播出的節目《乘風破浪3》在微博創造了不少熱門話題，其中香港女星薛凱琪在節目中的表現相當亮眼，再加上其甜美的外貌，令她收穫不少粉絲。在節目中，她同女星劉戀合唱歌曲《夢中人》感動不少觀眾，累積逾1千萬次觀看，最後成功闖入決賽以第六名姿態順利出道，目前她微博擁有逾800萬粉絲追蹤，人氣相當高企。

最近Fiona更因為參加節目《無限超越班》成為話題人物，被影后惠英紅當面批評其演技好像陶瓷娃娃，如果再不把握是次機會，她好快會被戲劇圈淘汰。

薛凱琪因為《乘風破浪３》而人氣急升。（薛凱琪微博圖片）

而在另一節目《披荊斬棘2》中，周柏豪贏得不少網友目光，除了唱歌了得之外，其高大外型亦吸引不少關注，最終以第十三名出道。而他亦獲邀主持另一節目《大灣仔的夜2》，在節目中綜藝效果十足，每每有不少舉動成為熱搜，就好似「周柏豪吃土筍凍的反應演我」﹑「周柏豪說經理是甚麼都要經過你」等，非常好笑，目前他微博逾400萬粉絲追蹤。

周柏豪因為參加《披荊斬棘２》打開內地市場。（《大灣仔的夜2》微博圖片）

另一表現突出的就是吳卓羲，因為其罕有參加內地綜藝節目，再加上同好兄弟林峯一起參加，二人的互動勾起大家不少青春回憶。雖然其未能成團出道，但已經贏了不少人氣，不少粉絲在他比賽過程中於長沙各大區域為他應援，包括地鐵站﹑大型LED螢幕等，猜測應援需要耗資過百萬人民幣，相當有排場。

在節目結束後他仍停留內地工作，獲邀主持節目《我們的滾燙人生2》﹑《大灣仔的夜2》，憑着幽默的性格圈粉無數。

吳卓羲獲得好多應援。（吳卓羲微博圖片）

不過講到人氣急升且有收穫，莫過於新人歌手炎明熹（Gigi）同曾比特（Mike）。他們二人因為參加音樂節目《聲生不息》成功打開內地市場，前者憑着嘹亮歌聲，唱出多首經典歌曲，包括《蜚蜚》﹑《勇》等大受好評，其齊瀏海造型更讓大家留下深刻印象，在微博創下多個話題榜。除此之外，她形象清新，獲不少廣告商看中，在內地的第一個廣告就為飲品品牌做代言人，最近更傳中她的代言價是120萬港幣起跳，相當厲害。目前她微博有超過90萬粉絲追蹤，比不少在內地深耕多時的明星還要高。

炎明熹因為《聲生不息》慢慢打開內地市場。（炎明熹微博圖片）

同樣地Mike憑着爆炸頭﹑可愛性格同悅耳歌聲令大家有讚無彈，特別是在初舞台上演唱的《初戀》，表現出色令他奪得「最受歡迎金曲之全場排名第一」的榮譽。隨着入屋成功，他的微博粉絲從破5千人追蹤到目前為止的破100萬追蹤，升幅相當之大。他亦憑活潑個性獲內地廣告商青睞，拍攝酸奶品牌廣告，星途絕對一片光明。

而在《聲生不息》結束後，Mike又立即投入《披荊斬棘2》比賽，在節目中又唱又跳展現多元一面，這一年在內地絕對有不少收穫的。

曾比特在內地有好多粉絲。（曾比特微博圖片）