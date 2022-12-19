曾志偉2022力谷４大女星上位　波波超高曝光原來未算最得寵

自曾志偉上任成為香港無綫電視總經理之後，憑住他在演藝圈的超強人脈關係，TVB不少大型節目都邀得巨星出席，就連已多年沒有現身TVB的四大天王都被他集齊了。一向眼光獨到的志偉要大搞節目，當然亦提拔不少新人，令他們曝光機會急升，機會亦隨人氣而大增，隨了大家近年幾乎日日見到佢的波波黃靖靈外，原來仲有一位女星未拍過劇就有機會變女一，認真唔講得笑。



波波今年曝光率超高。

黃靖靈 (波波) 身材一向出眾，有別於一眾追求纖瘦的女星，波波的身材比較偏向有些肉地，獲志偉賞識後工作量大增，除綜藝外，更獲安排拍劇曝光率超高成績優異，2022年她更入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》角逐「最佳女主持」以及「飛躍進步女藝員」兩個獎項，她於IG story為自己拉票，叫大家記得投她一票，成績認真大躍進。

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戴佳敏在賽前被視為大熱之一，但因為廣東話不佳，她在問答環節中表現未如理想，未能躋身決賽。（資料圖片）

戴佳敏北上任女主角

現年25歲的戴佳敏（Fiona）是江蘇南京人，畢業於北京中央戲劇學院表演系，是章子怡師妹，之後來港進修碩士。在港姐決賽前被視為大熱之一的Fiona，因為廣東話不佳，在問答環節中表現未如理想，未能躋身決賽。不過有指Fiona後台猛料，出身富裕兼家住尖沙咀K11逾億豪宅，出入有司機接送。雖然Fiona止步20強，但亦迅速獲曾志偉睇中力捧，安排她在TVB就與4間內地影視公司合作製作網劇《無相之城》中任女主角，該劇更由曾志偉擔任總監製、樂易玲擔任出品人之一，新劇集合古裝、懸疑、動作、甜寵等元素，日前正式在橫店開拍，成就遠遠抛離同屆其他港姐！據知Fiona在劇中有不少打鬥場面，而她近日亦密鑼緊鼓地為角色做準備，練習了瑜伽6、7年，又曾跳過民族舞，相信動作戲絕對難不倒她！

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蔡潔晉升女一

現年31歲華姐出身蔡潔（Jacky）2014年電影處女作《香港仔》中，飾演「護士仔」的蔡潔首次拍戲就有大膽演出，全裸上陣與曾志偉演情慾場面，令人留下深刻印象。而加入TVB後，亦獲志偉哥力捧，先在無綫熱播劇《飛虎之雷霆極戰》中，飾演一名刑事情報科見習督察，已經備受視迷關注，有網友更大讚Jacky激似李佳芯，同樣擁有清泉般甜美外貌，成功俘虜一眾網友心。而在最近台慶劇《法證先鋒 V》中的演出亦大獲好評 。

提起2014年電影處女作《香港仔》中，大膽全裸肉搏曾志偉一幕，近日被反炒成為城中熱話，Jacky話：「其實嗰場戲我唔係全裸㗎，其實只係露背脊，我好開心大家依然咁關注呢套電影同我嘅新聞，嗰場戲出街之後，我收到好多人對我嘅評價都係話我好勇敢，如果俾我再揀，我一樣唔會覺得後悔。」

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新抱王敏奕演技出色

現年30歲的王敏奕（Venus）與曾國祥在2019年於北海道舉行婚禮，婚後二人一直表現得非常恩愛甜蜜，早前忽然傳出婚變消息，令到Venus當日火速曬手指紋身回應力証情未變，證實只是虛驚一場。TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》的「飛躍進步女藝員」由兩年前才加入TVB的王敏奕奪得，今年她出演兩部劇集《刑偵日記》和《把關者們》，看得出演技愈來愈好，今次得獎實至名歸，絕不會因為她的老爺是曾志偉的關係。