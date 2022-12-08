慧妍雅集40年｜歷屆港姐代表齊集　劉倩婷4度當選會長：引以為傲

《慧妍雅集》在永遠名譽會長朱玲玲的帶領下，走過了40年的慈善之路，在這期間她們面對過不少難題，亦遇上沙士、金融風暴、及疫症等難關，令她們的籌款亦受到影響，歷屆會長回顧過去，她們在難關中仍堅持為善最樂，才令慧妍能繼續有更多個40年行善！早前慧妍雅集與無綫電視廣播有很公司共同製作特備節目《慧妍雅集 愛心傳承40年》並進行錄影，是次增添了不少新力軍成員加入行善行列，在節目中載歌載舞。多個受惠機構代表更分別送上答謝信，並由6位歷屆會長代表接受，最後台上台下合唱「明日恩典」, 場面動人！

李姿敏 戚黛黛 周麗明 劉倩婷 曹敏莉 向海嵐 朱凱婷一齊唱歌。

在節目中信託委員會委員陳法蓉代表接受一名受惠者的答謝信，該受惠者更感動落淚，而執行委員會會長劉倩婷在鼓勵一名小男孩時，亦忍不住哽咽起來，對於慧妍多年努力行善，歷屆會長回顧40年均有不同心聲。

永遠名譽會長朱玲玲説：「在節目上很開心10年後可以與TES （Travel Experience Share) 德國創遊樂2012 冠軍隊伍 - 香港管理專業協會羅佳祥中學的3位學生(Ivan, Sammi, 及Wincy)及老師(Mr. Kum）再次見面, 亦很開心見到學生們的成長。最讓我感動和欣喜的, 是其中一位學生 (Ivan) 與我分享，TES 的經歷對他的個人成長有著莫大幫助，讓他能好好裝備自己迎接挑戰。」

向海嵐 朱玲玲 王愛倫

名譽導師兼信託委員會委員王愛倫86年加入慧妍雅集，有感過去多年得到師姐們的教導，在她們循循善誘下，獲益良多，不僅學習到如何管理一個慈善機構，亦可從新加入的師妹身上了解現今新科技變化，學習運用社交平台作為與外界聯繫溝通的橋樑，不斷提升慧妍與不同階層的接觸面，做到與時並進。同時慧妍凝聚了不同年代的香港小姐，但秉持着同一理念，齊齊為社會作出貢獻。

信託委員會主席曹敏莉表示慧妍於1982年成立，亦是她出生的年份，感覺上是慧妍雅集陪着她成長。10年前成為會長的時候，剛剛成為媽媽，深深體會到父母最希望小朋友能健康快樂地成長。因此，她選擇了「健康」為當年的慈善主題，希望幫助到世界各地的小朋友健康成長！40年來，好感恩慧妍可以幫助不同的慈善團體，照顧不同弱勢社群的需要。期望慧妍所有會員上下一心，繼續發揮團隊精神，幫助更多有需要的人。

會長劉倩婷説:「很高興能第四度擔任會長。」

會長劉倩婷説:「很高興能第四度擔任會長，1226日是我擔任會長的日數，這是一個很長的時間，有賴大家的信任， 齊心協力，共同一心做善事。慧妍是一個很好的團隊，我引以為傲。在疫情下籌款特別困難，希望未來一年繼續努力，得到大家支持，可以籌得更多善款。因疫情關係，令每年一度的籌款晚會延期了三年。我很感恩，籌備多時的羽毛球慈善大賽於今年８月順利舉行，籌到的善款捐贈予五所學校！期望放寬條例後，明年三月的慈善籌款晚會亦可以順利舉辦 。」

信託委員會委員副主席向海嵐表示：「加入慧妍有很大得著、自已參選後便投身無線電視參與演藝工作，對所有行政上工作一竅不通，但在慧妍裡，是一名義工，凡事均親力親為，傾贊助，甚至合約也與律師一起研究。直至08年由演藝工作轉移到上海參與地產發展商工作，過渡期很順利，這要多得在慧妍幾年做會長的訓練，讓我在行政上吸收經驗，更容易掌握，如沒有在慧妍兩屆會長的經驗，便不會學到這些行政上的處理方法，很感恩能在慧妍參與好多幕後工作，令個人有所成長和學懂處理這方面工作。」

向海嵐 與受助人。

信託委員會委員陳法蓉不經不覺已加入慧妍30年，她說：「第一次擔任會長是97年，那時遇上金融風暴，在籌備慈善籌款晚會過程中相當困難，為此出盡法寶不放過任何機會，那時會翻開雜誌的廣告，見到有客戶電話，便親自主動聯絡，冒求得到贊助或捐款，終能排除萬難讓晚會得以順利進行，時至今日，因疫情關係導致整個經濟環境造成沉重打擊，「慧妍」亦絞盡腦汁搞搞新花樣去籌款，如會員親自畫畫做床單，不間斷的籌集善款幫有需要的人。今年是40周年，我們特意聯絡過去的受惠機構和受惠者，重溫昔日相片，大家都感觸良多。」

前會長莫可欣說：「其實，要擔起慧妍雅集會長一職並不容易，回想當年我做會長時提出「環保」為慈善主題，面對不少挑戰，因為社會普遍認為先要幫助弱勢社群。 幸好慧妍這「品牌」一直以來得到社會各界的認同及支持，加上會內上下一心，所有項目終於得以順利進行。感謝慧妍雅集給予我這個難忘的經歷和學習的機會。」此外，她已離開無線多年， 這次因為慧妍雅集的原故，再次回到電視城，重遇多位台前幕後的老朋友，腦海中出現滿滿的回憶。