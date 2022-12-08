Edan呂爵安自嘲體能超差　爆被邱鋒澤以為自己好矮：仲除鞋畀佢睇

MIRROR成員Edan（呂爵安）今日（8日）以一身運動裝現身香港大學拍攝渣打馬拉松宣傳片，他坦言自己從來沒有試過參加馬拉松，而且體能較差不擅長跑長跑，所以今次特意向兩位跑步好手黃啟樂和羅映潮取經兼偷師：「長跑對身體好好，又可以練氣，（參加馬拉松）絕對係我人生一個checklist，希望我有朝一日都可以體驗到啦！」

Edan坦言自己比較擅長短跑，以前中學時參加陸運會參加的多數是短跑項目，100米、200米和400米跨欄都有參加過。（陳順禎 攝）

Edan笑言一班MIRROR成員們都非常擅長做運動，體能差過自己的相信只有Jeremy一人：「哈！阿Jer有踢開波、Stanley做開gym、AK打又拳、Alton又做開gym，Jeremy啦！佢真係好勤力做gym嘅最近，佢有大隻咗嘅，前排有摸佢手臂，嘩！大隻咗咁多嘅？」

Edan今日（8日）回到母校香港大學拍攝，不斷派心心心情超靚。（陳順禎 攝）

以《大叔的愛》原班人馬拍攝的ViuTV新劇《百萬同居計劃》現時已播出了三集，雖然當時因拍《季前賽》撞期而無緣參與此劇，但Edan都有落足力支持一班：「我有睇到好多片段都好搞笑，琴日見到Asha坐喺前面，後面有幾個男仔，又見到Anson Lo玩《膠戰》嘅茄汁，又見到Jeffrey嗰啲『嘩』咁叫，又見到德斌變咗同娟姐（一齊），其實都真係好想一齊玩，但個期真係夾唔到，希望之後仲有機會啦，同埋都希望大家睇得開心。」Edan自爆當時聽到娟姐帶自己的愛犬烏冬一同拍劇非常驚訝，亦非常好奇她有否向劇組收取烏冬的出演費：「佢咁嘅性格，應該有收錢！哈哈！」

Edan坦言自己比較擅長短跑，以前中學時參加陸運會參加的多數是短跑項目，100米、200米和400米跨欄都有參加過。（陳順禎 攝）

Edan去年與台灣歌手邱鋒澤推出合唱廣東歌《一表人才》（國語版為《年青有為》）而結緣，因邱鋒澤所屬組合「五堅情」來港舉行簽唱會的緣故，兩位網友終於在昨晚（7日）能夠正式見面，Edan笑言兩人一見如故：「佢皮膚超好、超滑，佢對我嘅第一印象就係：『你比我想像中高欸！』佢仲問我係唔係有加嘢，我仲除咗鞋畀佢睇，冇加嘢㗎！好得意，有一種好熟悉但又係第一次見嘅感覺。他表示兩人將會於本周六（10日）的「UNIK ASIA FESTIVAL 2022」音樂節上一段合唱《一表人才》，並將會請對方食飯一同打邊爐。