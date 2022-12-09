劉嘉玲曬與賭王傅老榕之孫合照引關注　47歲傅厚民身家百億仍未婚

時尚盛事「K11 Night」早前在尖沙咀隆重舉行，不少城中名人都獲邀出席，現場星光熠熠！劉嘉玲在社交平台Post出一系列靚相，當中有一位身穿綠色西裝的男士雖然不是圈中人，但就因有型有款的外形引來不少人關注，其實這位男士正是已故賭王傅老榕之孫傅厚民，歐陽震華太太傅潔嫻是他的堂姐。



與劉嘉玲合照的這位男士正是已故賭王傅老榕之孫傅厚民。（IG@carinalau1208）

現年47歲的傅厚民早在14歲就到英國留學，擁有劍橋大學文學學士及建築學碩士學位，師從設計大師John Pawson，2000年創立設計工作室AFSO，是亞洲著名室內建筑師之一，他曾被評為Elle Decoration中國2019年年度最佳室內設計師，Maison＆Object亞洲2016年年度最佳設計師以及Wallpaper的20位頂級設計師之一。傅厚民曾為全球多個高級餐廳、酒吧及酒店作設計，項目遍及世界各地，包括香港奕居酒店（Upper House Hotel）、香港瑞吉酒店（The St. Regis HK）、新加坡富樂頓灣酒店（Fullerton Bay Hotel）、曼谷華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Bangkok）、京都三井酒店（Hotel Mitsui Kyoto）、倫敦伯克利酒店（The Berkeley）等等，K11 ARTUS寓館亦是出自其手筆。

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雖然出身名門，但傅厚民從不靠顯赫的家族背景，而是從默默無聞開始在設計界打拼，亦甚少提及自己的家庭。傅厚民性格低調，雖然不時會跟家姐傅潔恩去參加活動，但就極少與傳媒打交道，身家過百億的他多年來身邊亦未見有女伴，至今未婚，但仍憑着溫文爾雅的外形令人留下深刻印象，絕對是名副其實的城中筍盤！

歐陽震華太太傅潔嫻是傅厚民的堂姐。（微博@歐陽震華）